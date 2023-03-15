Путин оговорился о настоящей численности населения за Уралом: Кремль существенно завышал данные

Кремлевский диктатор Владимир Путин случайно раскрыл правду о количестве жителей за Уралом. Оказалось, что Кремль систематически завышал население этого региона России.

Путин случайно выдал правду во время встречи с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ, пишет 24 Канал. Диктатор сказал, что население восточной части России состоит из 12 миллионов человек, а не 27 миллионов, как было официально объявлено ранее.

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Путин указал на историческую причину такой разницы в населении между разными частями России и объяснил, что это усложняет развитие инфраструктуры.

Восточная часть не развивалась раньше. Так исторически сложилось. Ну, я думаю, что тоже понятно, почему – у нас за Уралом проживает 12 миллионов человек. Ну, к каждому населенному пункту очень тяжело и не подтянуть трубу,

– сказал глава Кремля.

Путин обмолвился о настоящей численности населения за Уралом: видео

Заявление Путина раскрыло еще одну ложь российских властей о численности населения страны. По официальным данным, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах живет дважды больше людей, чем сказал Путин.

Ранее независимые демографы в России сообщали о преувеличении численности населения, однако власти пытались скрыть этот факт.

Слова Путина еще раз подтверждают, что российским властям нельзя доверять, что в контексте демографических показателей, что и других важных вопросах.

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