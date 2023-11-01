Новый руководитель Днепровской группировки российских войск родился в Донецкой области. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил 24 Каналу, что понимание Теплинским региона может объяснять, почему в Кремле пытаются его использовать.

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Готовится ли Россия к отходу с Херсонщины

Как известно, Теплинский руководил отводом оккупационных войск с правобережья Херсонщины. По мнению Свитана, назначить его командовать оккупантами на левом берегу Днепра в Кремле могли решить по двум причинам:

затыкать дыры, которые нечем закрыть;

возможно, прикрыть отход россиян и отойти в Крым.

Так, если руководство принимает решение отойти, то для таких действий лучше привлекать командующего, уже имеющего такой опыт.

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Несмотря на то, что уход россиян Теплинскому удалось неплохо организовать, остальные задачи на фронте – он провалил. Ранее он несколько месяцев отвечал за Донецкое и Запорожское направления. Но когда ВСУ пошли в наступление – он не смог удержать оккупированные территории. Как следствие, украинские защитники "прогрызли" фронт в районе Роботино на Запорожье и Бахмута Донецкой области.

"На Луганском направлении он абсолютно провалил все действия, потому что тогда пытался наступать на Купянск, Купянск-Узловой. Как генерал для наступательных действий – он абсолютно никакой. А вот отходить, прикрыть отход с помощью десантуры – он может. Посмотрим, как будут развиваться события, но одна из функций, с которыми он хорошо справляется – грамотно и правильно убежать", – подытожил полковник ВСУ в запасе.

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