Новый руководитель Днепровской группировки российских войск родился в Донецкой области. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил 24 Каналу, что понимание Теплинским региона может объяснять, почему в Кремле пытаются его использовать.
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Готовится ли Россия к отходу с Херсонщины
Как известно, Теплинский руководил отводом оккупационных войск с правобережья Херсонщины. По мнению Свитана, назначить его командовать оккупантами на левом берегу Днепра в Кремле могли решить по двум причинам:
- затыкать дыры, которые нечем закрыть;
- возможно, прикрыть отход россиян и отойти в Крым.
Так, если руководство принимает решение отойти, то для таких действий лучше привлекать командующего, уже имеющего такой опыт.
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Несмотря на то, что уход россиян Теплинскому удалось неплохо организовать, остальные задачи на фронте – он провалил. Ранее он несколько месяцев отвечал за Донецкое и Запорожское направления. Но когда ВСУ пошли в наступление – он не смог удержать оккупированные территории. Как следствие, украинские защитники "прогрызли" фронт в районе Роботино на Запорожье и Бахмута Донецкой области.
"На Луганском направлении он абсолютно провалил все действия, потому что тогда пытался наступать на Купянск, Купянск-Узловой. Как генерал для наступательных действий – он абсолютно никакой. А вот отходить, прикрыть отход с помощью десантуры – он может. Посмотрим, как будут развиваться события, но одна из функций, с которыми он хорошо справляется – грамотно и правильно убежать", – подытожил полковник ВСУ в запасе.
Что известно о возвращении Теплинского
- Российские военные блогеры 29 октября заявили, что командующий воздушно-десантными войсками страны-агрессора Михаил Теплинский заменил Алега Макаревича на должности командующего группировкой российских войск на Херсонском направлении. Вероятно, Путин решил отправить его в отставку из-за того, что Макаревич не смог отбить рейды украинских сил на левобережье.
- В разведке Великобритании отметили, вероятно, Теплинский пользуется уважением в российском генштабе. А также имеет опыт командования операциями в Херсонской области.
- Что интересно, это уже не первое возвращение Теплинского на войну в Украине. Тогда его войскам отводили чуть ли не ключевую роль в битве за Бахмут.