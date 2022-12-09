Не в Сочи, как планировал: куда напуганный Путин убежит на Новый год

Страх президента России Владимира Путина за свою жизнь влияет на его планы. В частности, для безопасности он решил не праздновать Нового года в Сочи.

Об этом рассказали в одном из телеграмм-каналов, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки России, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал связывают с политологом Валерием Соловьем, сообщает 24 канал.

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Где Путин будет праздновать Новый год

Президент России панически боится за свою жизнь. Поэтому он стал все чаще находиться в бункерах. Более того, напуганный Путин решил отпраздновать там Новый год.

Реально ужесточились и без того чрезмерные меры безопасности самого Владимира Путина. Путин стал проводить больше времени в помещениях бункерного типа, а праздновать Новый год президент с близкими теперь собирается в бункере, расположенном за Уральскими горами, вместо резиденции в Сочи, как было запланировано ранее,

– говорится в сообщении.

Напомним, что недавно бывший сотрудник команды Путина Аббас Галлямов рассказал, что Кремль готовит план эвакуации еще с весны. План бегства называется не кое-как, а "Ноев ковчег". Сначала военные преступники планировали уехать в Китай, но поняли, что Пекин "не является надежным партнером".

"Китайцы думают о себе и презирают других, в частности "проигравших", – написал экс-спичрайтер Путина.

Поэтому российское руководство теперь рассматривает страны Латинской Америки, например Аргентину или Венесуэлу. Среди потенциальных беглецов есть:

президент "Роснефти" Игорь Сечин;

правая рука Сечина и человек, который недавно руководил "Роснефтью", Юрий Курилин.

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Путин не сможет нигде скрыться

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что ни одна страна мира не будет держать у себя военных преступников. Даже за что-то ценное или из-за давления. Кроме того, сейчас очень легко установить, кто где находится.

"Это же не Вторая мировая война, после которой мало кому из гитлеровцев удалось убежать. И даже их вылавливали. Например, Айхмана (немецкий офицер, сотрудник гестапо – 24 канал) в Аргентине. И потом повесили", – отметил Фейгин.

По его словам, даже если Путин сделает пластическую операцию и будет ходить отшельником с палочкой вокруг монастыря, прося милостыню, его все равно высчитают.

Фейгин убежден, что в случае побега кремлевского диктатора его банально продадут. Это касается и Китая, и Венесуэлы, и Северной Кореи.