Хилый и с синяками на руке: Путин снова начал кашлять во время своей речи на "Валдае"

В последнее время здоровье Путина вызывает все больше вопросов. Во время своего обращения к россиянам 27 октября российский диктатор часто кашлял и выглядел хилым.

Выступая на дискуссионном клубе "Валдай" Путин все время кашлял. Его речь транслировали российские СМИ.

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Немало вопросов вызывает внешний вид российского диктатора. Во время речи он то одной, то другой рукой цеплялся за трибуну и каждую минуту пытался прокашляться. Заметно, что Путину трудно держаться на ногах.

Не меньше вопросов вызывает и правая рука диктатора. С определенного ракурса можно заметить, что она приобрела зелено-синий цвет. Конечно, можно предположить, что это так играет свет. Однако быть уверенными в этом мы не можем.



Рука Путина вызывает много вопросов / Скриншот 24 канала

В России говорят об ухудшении здоровья Путина

Журналисты издания Generall SVR рассказали, что в минувшие выходные президент России посвятил отдыху. Во время него диктатор прошел очередное медицинское обследование. На этот раз беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызвали приступы кашля, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии.

В последние несколько месяцев Путин похудел на 8 килограммов, в окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя. Впрочем, несмотря на ситуацию со здоровьем, совещания, хоть и в режиме видеоконференций, Путин все же проводит.

Различные источники говорят, что он страдает от тяжелой формы быстро прогрессирующего рака. В частности, по данным источника в российской разведке, врачи прогнозируют Владимиру Путину максимум 3 года.

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