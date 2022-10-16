Путин в ближайшие дни соберет совещание с членами Совета безопасности России, – РосСМИ
Путин в ближайшие дни снова собирает членов Совета безопасности России на совещание. Причины и повестку этого действа пока не объявляют.
О заседании Совбеза 16 октября сообщили пропагандистские СМИ. Однако официально в Кремле это еще не комментировали, передает 24 канал.
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Предыдущее заседание Совбеза
Напомним, что перед этим российский диктатор собирал Совбез 10 октября. Украинские власти предполагали, что на совещании у Путина могут рассматривать "ответ" об инциденте на Крымском мосту.
Собственно, в этот день оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре. Ряд населенных пунктов остался без света.
На Совбезе Путин намекнул, что утренний обстрел Украины – "месть за Крымский мост", взрывы на котором он назвал "терактом".
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