Кремль на грани: аналитик сказал, на какое сложное решение может вскоре пойти Путин

Владимир Путин выступил с программным заявлением о масштабном наращивании военного потенциала, создании новых образцов вооружения и фактической тотальной милитаризации общества. 2026 год он назвал годом единства вокруг "священного долга", а акцент сделал, в частности, на развитии элементов ядерной триады.

Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в эфире 24 Канала объяснил, что за громкими заявлениями может стоять подготовка к значительно более сложному решению. По его словам, Кремль оказался на грани шага, который станет серьезным внутренним испытанием для режима.

Частичная мобилизация как сигнал ва-банк

Громкие заявления Путина о милитаризации и новых вооружениях могут быть подготовкой к более радикальному шагу.

Напомним: Владимир Путин в обращении 23 февраля заявил о дальнейшем наращивании военного потенциала России, модернизацию вооружения и развитие компонентов так называемой ядерной триады. Он также пообещал повысить боеготовность армии и объявил 2026 год "годом единства народов России". В выступлении не прозвучало сигналов о возможности мирного урегулирования.

Речь идет о возможности объявления новой частичной мобилизации, которая станет для Кремля крайне непопулярным решением.

Кремль на грани того, чтобы объявить частичную мобилизацию. Это наиболее непопулярное и наиболее радикальное решение,

– отметил Корниенко.

Он напомнил, что даже мобилизация 2022 года, которая тогда выглядела ограниченной, вызвала экономические сдвиги и спровоцировала волну протестов. В частности, речь шла о массовом оттоке населения и публичных выступлениях, нетипичных для российской политической системы. Именно поэтому новый шаг будет означать переход в режим максимального риска.

Это будет прямое свидетельство, что Путин идет в абсолютный ва-банк,

– подчеркнул он.

По его мнению, подобное решение станет индикатором того, что Кремль готов пожертвовать внутренней стабильностью ради продолжения войны.

Манифест как инструмент стратегической неопределенности

Программные заявления Путина о новой ядерной триаде и масштабном перевооружении не стоит воспринимать буквально. По его словам, для Кремля подобные месседжи часто являются элементом запугивания и создания информационного шума. Речь идет не столько о реальных возможностях, сколько о демонстрации силы.

Действия Кремля чаще всего являются манифестом, чтобы создавать неопределенность,

– объяснил Корниенко.

Он отметил, что стратегия Москвы еще с советских времен заключается в том, чтобы заявлять больше, чем реально можешь сделать. Громкие анонсы заставляют западных аналитиков реагировать, проверять и оценивать потенциальные угрозы. Именно так формируется эффект влияния без фактического шага вперед.

Обычно для Кремля это лишь элемент запугивания и демонстрации силы,

– подчеркнул он.

По его мнению, сейчас Россия пытается эксплуатировать старый образ "непредсказуемого игрока", который сформировался до 2022 года. Однако реальные возможности Кремля уже существенно отличаются от того имиджа, который он пытается поддерживать.

Кремлю нужно внимание, а не новая война с миром

Ключевая цель подобных заявлений не столько в подготовке к конкретному шагу, сколько в постоянном привлечении внимания. По его словам, Кремль системно работает на поддержание образа глобального игрока, даже если реальные ресурсы уже ограничены. Именно поэтому каждое громкое заявление подается как событие мирового масштаба.

Все эти действия – это элемент привлечения внимания. Кремлю нужно систематическое привлечение внимания,

– отметил Корниенко.

Он отметил, что Россия пытается эксплуатировать старый имидж силы, который существовал до полномасштабного вторжения. Однако международное восприятие изменилось, и теперь важно не усиливать этот информационный эффект лишней реакцией. Чем спокойнее мир реагирует на подобные манифесты, тем меньше их стратегический эффект.

Чем меньше внимания будет к тому, что говорит Путин, тем лучше и нам, и миру,

– подчеркнул он.

По его мнению, именно медийная рамка влияет на восприятие силы. Если Россию перестают рассматривать как определяющего геополитического игрока, ее инструменты давления постепенно теряют вес.

