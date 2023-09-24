Странно одетый Путин с плохой прической скрывает лицо и шутит: СМИ показали уникальное видео

В 1990-х Владимир Путин находился на отдыхе в Финляндии вместе с представителями российских элит и местными бизнесменами. Там было снято это домашнее видео.

Журналисты смогли получить домашнее видео с Путиным, сделанное вскоре после распада СССР. Издание смонтировало на его основе ролик и не стало называть источник, передавший кассету VHS, в целях безопасности.

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Что показано на видео

На видео, кроме Путина, можно увидеть Анатолия Собчака. Это покойный отец скандальной российской журналистки Ксении Собчак и бывший мэр Санкт-Петербурга. Он считался политическим наставником Путина. Будущий диктатор на тот момент возглавлял комитет по иностранным делам мэрии этого города. Также на кадрах присутствует бывшая супруга Путина Людмила. Кроме этого на видео можно увидеть его дочерей.

На одном из фрагментов Путин и Собчак играют с охранниками в пинг-понг и дартс. Сначала тиран не замечает операторскую работу и чешет шею левой рукой. На другом фрагменте будущий президент России замечает, что его снимают на видео, после чего начинает смотреть вниз. Он пытается контролировать свои эмоции, но чувствует себя подавленным.

На другом ролике показано, как Собчак разрезает мясо за большим столом, а будущий диктатор в это время шутит о рыночной экономике. Путин заметно напрягается, когда видит съемку. Он сначала отворачивает лицо, а затем пытается отодвинуться, чтобы не попадать в кадр. Оператор в этот момент шутит, что продаст это видео на телевидение.

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Где был сделан этот ролик

Видео было снято на юге Финляндии во время майских праздников на представительской вилле Thomesto Group. Эта компания импортировала необработанную древесину из страны-агрессора, поэтому для нее было очень важно наладить связи с руководящими структурами России. Сегодня эта вилла уже не принадлежит Thomesto. Теперь это частный дом нового финского владельца.

Издание проверило кассету на подлинность. В материале отмечается, что короткий фрагмент этого домашнего видео ранее выкладывался на YouTube, однако его быстро оттуда удалили.

Что сказал эксперт

Журналисты показали кассету своему британскому коллеге Люку Гардингу. Он работал в России иностранным корреспондентом для The Guardian с 2007 по 2011 год, пока его не депортировали из страны-агрессора (вероятно, из-за его статей с критикой государства-террориста).

Вот каким был Путин до того, как он разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов, занят повседневными делами,

– заметил Гардинг.

Его больше всего поразило то, что Путин в кадре улыбался, а не вел себя, как сейчас. Он отметил, что на кадрах видно, насколько президент страны-агрессора маленький в реальной жизни.

Британский журналист обратил внимание на то, как Путин на нескольких фрагментах прячет свое лицо и руки. Он объяснил это шпионской подготовкой в КГБ. Гардинг назвал эти фрагменты отличным и оригинальным киноматериалом.