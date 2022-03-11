Путин собирает по всей России резервистов, срочников, чтобы бросить их в ад войны, – Зеленский

Владимир Путин тайно проводит мобилизацию в России, чтобы привлечь к войне в Украине резервистов и срочников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент прокомментировал вовлечение в войну наемников

Эти слова президента Украины прозвучали в обращении к украинцам на 16-й день войны. Зеленский сказал, что Россия не обращает внимания на тысячи погибших солдат.

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Глава государства отметил, что по всей России сейчас собирают резервистов и срочников, "чтобы бросить их в ад этой войны".

Глава РФ Владимир Путин заявил, что будет отправлять в Украину боевиков с Ближнего Востока. Слова кремлевского диктатора прокомментировал президент.

Он сказал, что Путин придумал завозить наемников и головорезов против наших людей.

Головорезов из Сирии. Страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают нас. Наш Мариуполь, Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху, Изюм и так далее,

– заявил Зеленский.

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