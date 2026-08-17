Звучит громко и даже анекдотично, но журналистские материалы в данном случае совпадают с выводами правительственных чиновников и представителей спецслужб нескольких стран. Поэтому к этой информации следует относиться максимально серьезно. Об этом пишет Юрий Федоренко.

Два направления раскола Запада

Если отбросить сенсационную форму подачи материала, мы увидим, что речь идет о планах военно-политического руководства России перевести гибридную войну против Европы (и на ее территории) в более горячую фазу.

Основных направлений "раскола", запланированных Кремлем, два. Во-первых, проверка НАТО на прочность – диверсии, кибератаки и даже "ограниченное нападение" на одну из стран Альянса. Второе направление – дестабилизация ситуации в Молдове. В идеале – захват власти.

Надо сказать, что агрессор работает в этих направлениях уже давно. "Случайные" воздушные атаки на Польшу стали привычным явлением. А что касается Молдовы, то эта страна постоянно подвергается серьезным гибридным ударам, начиная с 2024 года.

Каждые выборы в Молдове – это настоящая битва между проевропейскими силами и пророссийскими титушками. Пророссийских "протестующих" Кремль готовит заранее в специальных учебных центрах. Соответствующие лагеря созданы в Боснии, Сербии и на болотах.

Накануне последних выборов молдавские спецслужбы задержали более 100 молодых людей, прошедших обучение в этих лагерях, где они обучались изготовлению и применению зажигательных устройств и самодельных взрывчатых веществ, а также управлению дронами.

Руководит этим процессом беглый молдавский олигарх Илан Шор, который украл у молдавских налогоплательщиков около миллиарда долларов и в настоящее время скрывается в Москве. "Честно награбленные" Иланом Шором средства он инвестирует в московскую церковь и пророссийские движения.

К счастью, по состоянию на 2026 год можно констатировать, что молдавское общество отразило все гибридные атаки Кремля. Однако война не закончена, и останется ли она только гибридной – большой вопрос.

Этот вопрос, по понятным причинам, очень беспокоит не только Кишинев. Основная точка зрения европейских военных заключается в том, что значительная часть гибридных атак имеет разведывательную составляющую и является предвестником реальных ударов. В частности, с помощью беспилотников агрессор прощупывает слабые места европейской противовоздушной обороны.

Недавно, анализируя эти случаи, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер заявил, что, несмотря на войну в Украине, агрессор "уже переориентирует свои вооруженные силы, готовясь к более масштабному конфликту с Западом".

Цель России – посеять хаос

Ситуация несколько парадоксальна: с одной стороны, Россия здесь и сейчас несет колоссальные потери, ее экономика на грани коллапса, а возможности контрактной системы исчерпываются. Как в таком состоянии Кремль собирается развалить НАТО и ЕС изнутри? Но мы видим, что собирается.

Вероятно, замысел агрессора заключается в том, что, проведя ряд гибридных операций и аннексировав небольшой населенный пункт где-нибудь в Прибалтике, ему удастся посеять политический хаос среди членов НАТО и объявить о "победе".

Подобные планы, конечно, можно назвать неадекватностью или бредом человека с глубокими психическими расстройствами. Можно, конечно же, посмеяться над кремлевской манией. Но сколько бы ни высмеивали маньяка, он не откажется от своих планов. Это существо может выглядеть и действительно быть неполноценным, больным, десоциализированным, но в то же время остается крайне опасным для общества, пока не будет изолировано.

Европейцы постепенно начинают понимать то, о чем украинцы знают давно: недоимперия не остановится, если ее не остановить. Борьба с рашизмом – общее дело всех европейских народов.

Мы готовы помогать им своей экспертизой и сами имеем право рассчитывать на их всестороннюю поддержку. Уровень нашего сотрудничества растет с каждым днем. Вполне возможно, что приближается день, когда мы будем не просто сотрудничать с европейцами, но и бок о бок сражаться с недоимперией.