Звучить гучно й навіть анекдотично, але журналістські матеріали в цьому випадку збігаються з висновками урядовців та представників розвідок кількох країн. Тож до цієї інформації варто ставитися максимально серйозно. Про це пише Юрій Федоренко.

Два напрямки розколу Заходу

Якщо винести за дужки сенсаційну форму подачі матеріалу, ми побачимо, що йдеться про плани військово-політичного керівництва Росії перевести гібридну війну проти Європи (і на її території) у більш гарячу фазу.

Основних напрямків "розколу", які запланував Кремль, два. По-перше, перевірка НАТО на міцність – диверсії, кібератаки та навіть "обмежений напад" на одну з країн Альянсу. Другий напрямок – дестабілізація ситуації в Молдові. В ідеалі – захоплення влади.

Треба сказати, що агресор працює за цими напрямками давно. "Випадкові" повітряні атаки на Польщу стали звичним явищем. А що стосується Молдови, то ця країна постійно опиняється під серйозними гібридними ударами, починаючи з 2024 року.

Кожні вибори в Молдові – це реальна битва між проєвропейськими силами та проросійськими тітушками. Проросійських "протестувальників" Кремль готує заздалегідь у спеціальних навчальних центрах. Відповідні табори створені в Боснії, Сербії та на болотах.

Напередодні крайніх виборів молдовські спецслужби затримали понад 100 молодиків, які пройшли через ці табори, де навчалися виготовленню та застосуванню запальних пристроїв та саморобних вибухових речовин, а також управлінню дронами.

Керує цим процесом молдовський олігарх-втікач Ілан Шор, який вкрав у молдовських платників податків близько мільярда доларів і нині переховується в москві. "Чесно награбоване" Ілан Шор інвестує в московську церкву та проросійські рухи.

На щастя, станом на 2026 рік можна констатувати, що молдовське суспільство відбило всі гібридні атаки Кремля. Проте війна не закінчена, і чи залишатиметься вона лише гібридною – велике питання.

Це питання, зі зрозумілих причин, дуже турбує не тільки Кишинів. Мейнстримна точка зору європейських військових полягає в тому, що значна частина гібридних атак має розвідувальну складову і є провісником реальних ударів. Зокрема, за допомогою безпілотників агресор промацує слабкі сторони європейської протиповітряної оборони.

Нещодавно, аналізуючи ці випадки, генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр заявив, що, незважаючи на війну в Україні, агресор "вже переорієнтує свої збройні сили, готуючись до більш масштабного конфлікту із Заходом".

Мета Росії – посіяти хаос

Ситуація дещо парадоксальна: з одного боку, росія тут і зараз несе колосальні втрати, її економіка на межі колапсу, а можливості контрактної системи вичерпуються. Як у такому стані Кремль збирається розвалити НАТО та ЄС зсередини? Але ми бачимо, що збирається.

Ймовірно, задум агресора полягає тому, що провівши низку гібридних операцій та анексувавши невеличкий населений пункт десь у Балтії, йому вдасться посіяти політичний хаос серед членів НАТО і оголосити про здобуття "пабєди".

Подібні плани, звісно, можна назвати неадекватністю або маячнею людини з глибокими ментальними розладами. Можна, звісно ж, посміятися над кремлівською манією. Але скільки не висміюй маніяка, він не відмовиться від своїх планів. Ця істота може виглядати і реально бути неповноцінною, хворою, десоціалізованою, але водночас залишається вкрай небезпечною для суспільства, доки не буде ізольована.

Європейці поступово починають розуміти те, про що українці знають давно: недоімперія не зупиниться, якщо її не зупинити. Боротьба з рашизмом – спільна справа всіх європейських народів.

Ми готові допомагати їм своєю експертизою і самі маємо право розраховувати на їхню всебічну підтримку. Рівень нашої співпраці зростає щодня. Цілком можливо, що наближається день, коли ми будемо не просто співпрацювати з європейцями, а й пліч-о-пліч битися з недоімперією.