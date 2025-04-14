Путин сосредоточен на продолжении войны, –Зеленский в обращении

Уже более месяца сохраняется откровенный отказ России от прекращения огня. Следовательно, Путин сосредоточен на продолжении войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Зеленского в вечернем обращении 14 апреля.

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Обращение Зеленского 14 апреля

Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Путин сосредоточен на продолжении войны. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.