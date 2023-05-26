Возможность посчитать, не все ли умерли, – Давидюк предположил, почему Путин созвал Совбез

26 мая российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза России. Этот орган уже давно ничего не решает в России, а потому не нужно учитывать это сборище.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, для России собрание Совбеза это способ перечислить, не все ли эти старые медузы умерли.

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Крупнейшая геополитика Путина – это звонок Кабаевой

Нынешний Совбез – это не орган, который принимает решение в России, а лишь способ проверки: может ли Патрушев поднимать руку и не спился ли еще Медведев. Кроме этого, у Путина якобы телефонный звонок с неким иностранным лидером.

"У Путина нет серьезных телефонных разговоров. Его крупнейшей геополитикой является звонок Кабаевой с просьбой поговорить с дочерью. Даже в Китай пригласили не Путина, а Мишустина – премьер-министра России. Ни США, ни Европа не хотят разговаривать с ним", – отметил Давидюк.

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Россия проиграла на международной арене

Политолог рассказал, что россияне ходят вслед за украинскими дипломатами и предлагают странам, встретившимся с украинскими представителями, "перекупить" их позицию. Россия предлагает вакцину от коронавируса "Спутник V" и автомобили КамАЗ.

Также в ООН все чаще звучат мнения относительно реформирования Совбеза. Россия незаконно получила место постоянного члена Совбеза, хотя есть страны, которые больше заслуживают этого. Это один из инструментов, которым Украина может влиять на страны, придерживающиеся нейтралитета в отношении войны.

"С точки зрения геополитики, Украина обскакала Путина везде, где только можно. Он связан в действиях. Россия потеряла свою государственность – остался лишь коррупционный клан, думающий только о собственном обогащении. Это одна из причин войны – они думали, что Украина будет содержать эту коррупционную шоблу", – добавил Давидюк.

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