Путин созвал экстренное заседание Совбеза: хочет уточнить условия применения ядерного оружия

Путин созвал экстренное заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. На нем он в очередной раз пригрозил миру опасным оружием.

Учитывая сообщения в российских СМИ, участники заседания собрались в Кремле 25 сентября вечером, а именно – около 19:00 по киевскому времени. Через час начали появляться первые сообщения с заявлениями Путина, информирует 24 Канал.

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Ядерный вопрос: Путин созвал Совбез

По словам самоназванного президента России, Москва якобы всегда очень ответственно относилась к вопросам использования ядерных сил. Глава Кремля подчеркнул, что это крайняя мера защиты суверенитета страны, при этом угрожая миру.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как союзного государства,

– пишут росСМИ со ссылкой на слова Путина.

Кремлевский главарь заявил, что было предложено внести ряд уточнений относительно обстоятельств применения Россией ядерного оружия. В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерной предлагают рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в частности, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу,

– цитируют диктатора информационные ресурсы Кремля.

Путин утверждает, что уточнение основ госполитики России в области ядерного сдерживания уже "согласовали с президентом Беларуси".

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Ранее Дмитрий Песков – главный рупор Кремля и пресс-секретарь Путина – отметил, что основная часть заседания пройдет за закрытыми дверями. Он также подтверждал, что Путин планирует выступить лично.