Путин специально среди военных поощряет геноцид украинцев, – ГУР

Ранее Путин присвоил 64 мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Таким образом он поощряет своих солдат совершать такие же зверства, как в Буче.

Дело в том, что именно эта бригада совершала военные преступления в Киевской области. Об этом в сюжете CNN рассказал представитель ГУР МО Украины. Журналисты опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры.

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Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины,

– отметили в разведке.

Что происходило на Киевщине

Часть Киевской области, в частности Буча, Ирпень и близлежащие села, почти месяц находилась под оккупацией российских захватчиков. Когда ВСУ выгнали оккупантов, мир увидел страшную картину. На улицах лежали десятки тел погибших мирных жителей.

В Буче нашли братскую могилу более чем на 300 тел. Большинство погибших были расстреляны.

Оказалось, что россияне издевались над гражданскими: убивали, пытали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами россиян стали более 1 200 мирных людей.

Служба безопасности Украины уже установила личности почти 900 оккупантов, которые совершали эти зверства. Нескольким российским солдатам и офицерам объявили подозрение. Также есть первые приговоры – 6 российских военнопленных получили сроки от 8 до 15 лет.

Замученных жертв находят до сих пор. Например, 21 мая в Бучанском районе обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей – пожилой женщины и ее 27-летнего внука. Они жили в селе Бузова.

После этого Верховная Рада признала действия российской армии в Украине геноцидом. С этим согласились парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Польши, Литвы и Чехии.

Зато в России солдат, совершавших бесчеловечные зверства, наградили. Да, Путин 18 апреля присвоил 64 бригаде почетное звание "гвардейской" за "примерные действия" в ходе войны против Украины. Диктатор сказал, что это "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

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