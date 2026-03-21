Пересиживает в бункере проблему, – полковник запаса раскрыл, от чего спрятался Путин
- Владимир Путин исчез из публичного пространства после ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи, что не является случайностью.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин прячется в бункере, опасаясь судьбы Мадуро, и предполагает возможное устранение важных политиков в ближайшее время.
Владимир Путин исчез из публичного пространства. Это произошло сразу после того, как был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Это, вероятно, не совпадение.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что большинство диктаторов, как и Путин, понимают, что не управляют всеми процессами в своей стране. По его мнению, российскому лидеру подчиняются отдельные силовые структуры.
Почему исчез Путин?
Роман Свитан отметил, что основой российских спецслужб являются "остатки советского прошлого". Говорится о силовых структурах, которые когда-то имели влияние на государственные процессы.
Это генерация старой советской школы. В России сейчас это ФСБ – бывшее КГБ. Путин никому не доверяет, только своему близкому окружению,
– сказал он.
Кремлевский диктатор пытается ставить во главе секретных служб своих сторонников.
Напомним. В Иране 1 марта 2026 года официально подтвердили смерть верховного аятоллы Али Хаменеи. Известно, что его убили во время операции США и Израиля в собственной резиденции. Иранский лидер работал в своем кабинете, когда его постигла смерть.
Роман Свитан считает, что кремлевский диктатор сейчас спрятался в одном из своих бункеров, ведь боится, чтобы его не ожидала судьба Николаса Мадуро, которого арестовали американские силовики.
Путин залег в бункер и будет пересаживать там проблемы. Интересно, что по этому можно определять, что в ближайшее время кого-то могут устранить,
– отметил он.
Военный эксперт вспомнил, что российский диктатор уже ранее исчезал из информационного пространства перед тем, как свергли Башара аль-Асада, арестовали Мадуро и устранили лидера Ирана.
Сейчас если Путин спрятался в бункер, то кто-то уже на подходе. Это может быть или Александр Лукашенко, или руководство коммунистической партии на Кубе,
– предположил Свитан.
По его мнению, если это действительно произойдет, то Украине было бы выгодно, чтобы потерял власть Лукашенко. Путину, вероятно, известно о подготовке к подобным операциям.
Из-за чего у Путина проблемы?
В последний раз Путина видели на публичных мероприятиях 9 марта 2026 года. После этого физически он уже нигде не появлялся. Есть предположение, что онлайн встречи, которые проходили в России с участием Путина могли быть заранее записаны и недавно опубликованы.
Блогер из России, который долгое время поддерживал политику Путина, недавно изменил свое отношение к кремлевскому диктатору. Он начал критиковать его и войну против Украины. В частности из-за последствий, которые это сейчас имеет для экономики России.
В Москве и Санкт-Петербурге временно отключили мобильный интернет. Таким образом российские спецслужбы пытаются контролировать своих граждан из-за возможных беспорядков против власти. Это связано с недовольство с ухудшением жизни в России.