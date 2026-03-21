Пересиживает в бункере проблему, – полковник запаса раскрыл, от чего спрятался Путин

Владимир Путин исчез из публичного пространства. Это произошло сразу после того, как был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Это, вероятно, не совпадение.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что большинство диктаторов, как и Путин, понимают, что не управляют всеми процессами в своей стране. По его мнению, российскому лидеру подчиняются отдельные силовые структуры.

Почему исчез Путин?

Роман Свитан отметил, что основой российских спецслужб являются "остатки советского прошлого". Говорится о силовых структурах, которые когда-то имели влияние на государственные процессы.

Это генерация старой советской школы. В России сейчас это ФСБ – бывшее КГБ. Путин никому не доверяет, только своему близкому окружению,

– сказал он.

Кремлевский диктатор пытается ставить во главе секретных служб своих сторонников.

Напомним. В Иране 1 марта 2026 года официально подтвердили смерть верховного аятоллы Али Хаменеи. Известно, что его убили во время операции США и Израиля в собственной резиденции. Иранский лидер работал в своем кабинете, когда его постигла смерть.

Роман Свитан считает, что кремлевский диктатор сейчас спрятался в одном из своих бункеров, ведь боится, чтобы его не ожидала судьба Николаса Мадуро, которого арестовали американские силовики.

Путин залег в бункер и будет пересаживать там проблемы. Интересно, что по этому можно определять, что в ближайшее время кого-то могут устранить,

– отметил он.

Военный эксперт вспомнил, что российский диктатор уже ранее исчезал из информационного пространства перед тем, как свергли Башара аль-Асада, арестовали Мадуро и устранили лидера Ирана.

Сейчас если Путин спрятался в бункер, то кто-то уже на подходе. Это может быть или Александр Лукашенко, или руководство коммунистической партии на Кубе,

– предположил Свитан.

По его мнению, если это действительно произойдет, то Украине было бы выгодно, чтобы потерял власть Лукашенко. Путину, вероятно, известно о подготовке к подобным операциям.

Из-за чего у Путина проблемы?