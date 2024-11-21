Он очень боится: куда исчез Путин на фоне эскалации вокруг Украины

Владимир Путин исчез из публичного пространства. СМИ заметили, что кремлевский диктатор не появлялся на людях еще с 7 ноября 2024 года. Это может быть связано с усилением эскалации вокруг Украины.

Приспешники Путина громко заявляют об обновленной ядерной доктрине, угрожая всему миру применением этого оружия. Лидер Кремля никак не комментирует это, вероятно, где-то прячась. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что это ему очень присуще.

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Путин исчез

Ольга Романова предположила, что Владимир Путин прячется в бункере, ведь он очень боится ядерного оружия.

Он так часто о нем говорил, что теперь сам из-за этого напуган. И правильно, потому что такая угроза для него существует,

– сказала глава благотворительного фонда.

Она считает, что Путин в своем бункере сейчас пытается принять какое-то решение, однако пока неизвестно, каким оно будет. Романова также напомнила, что подобное исчезновение было и перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Стоит заметить, что росСМИ сообщили, что Владимир Путин давно уже не появлялся на публике. Журналисты обнаружили несоответствия в официальных заявлениях Кремля, говорится о публикации старых встреч с задержкой в несколько недель или даже месяцев. О местонахождении диктатора, вероятно, знает только его узкий круг охраны.