Вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутаев рассказал 24 Каналу, что в начале своего правления Путин всегда сидел в самом конце большого стола. Он интуитивно чувствовал, что его в любой момент могут прогнать.

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"Путин долго не мог привыкнуть к тому, что его поставили руководить страной и сделали президентом. Это свидетельствует о том, что он все-таки был случайным человеком", – сказал Руслан Кутаев.

Для Путина выбирали другие должности

С самого начала планировалось, что глава Кремля будет охранять богатство олигархов, которые в то время руководили страной. Для этого и пригласили будущего диктатора, но когда он пришел к власти, то его окружили очень серьезные люди, которые имели на него влияние.

Когда-то Путин был другим. Мы же помним его знаменитую речь о том, что Украина, Казахстан и другие страны наконец получили свободу, права. США он вообще называл союзником России,

– вспомнил вице-премьер правительства ЧРИ.

Но впоследствии Путин понял что газ и нефть надо вернуть из экономической сферы в политическую. К тому же он захотел войти в когорту самых влиятельных лидеров мира. Однако для него определили только два срока, а потом даже другую должность.

Путин должен был быть или председателем Конституционного суда, или президентом Международного олимпийского комитета. Он сам выбрал должность в суде, тогда, по его просьбе, главный офис учреждения перенесли в Санкт-Петербург. Но настроения изменились,

– отметил Кутаев.

Далее начались настоящие преступления, за которыми стоял глава Кремля. Впоследствии все это привело к началу полномасштабного вторжения в Украину. Но на самом деле сущность российской власти всегда была преступной, просто теперь об этом заговорил весь мир.

"Нет даже таких приборов, которыми можно было бы измерить чрезвычайную жестокость, которую осуществляет власть в отношении мирных людей. Это такая уникальность российского мира. К счастью, теперь ее заметили, а Украина делает все, чтобы наконец положить конец существованию государства-террористки", – подчеркнул чеченский политик.

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