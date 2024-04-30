Вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутаев рассказал 24 Каналу, что в начале своего правления Путин всегда сидел в самом конце большого стола. Он интуитивно чувствовал, что его в любой момент могут прогнать.
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"Путин долго не мог привыкнуть к тому, что его поставили руководить страной и сделали президентом. Это свидетельствует о том, что он все-таки был случайным человеком", – сказал Руслан Кутаев.
Для Путина выбирали другие должности
С самого начала планировалось, что глава Кремля будет охранять богатство олигархов, которые в то время руководили страной. Для этого и пригласили будущего диктатора, но когда он пришел к власти, то его окружили очень серьезные люди, которые имели на него влияние.
Когда-то Путин был другим. Мы же помним его знаменитую речь о том, что Украина, Казахстан и другие страны наконец получили свободу, права. США он вообще называл союзником России,
– вспомнил вице-премьер правительства ЧРИ.
Но впоследствии Путин понял что газ и нефть надо вернуть из экономической сферы в политическую. К тому же он захотел войти в когорту самых влиятельных лидеров мира. Однако для него определили только два срока, а потом даже другую должность.
Путин должен был быть или председателем Конституционного суда, или президентом Международного олимпийского комитета. Он сам выбрал должность в суде, тогда, по его просьбе, главный офис учреждения перенесли в Санкт-Петербург. Но настроения изменились,
– отметил Кутаев.
Далее начались настоящие преступления, за которыми стоял глава Кремля. Впоследствии все это привело к началу полномасштабного вторжения в Украину. Но на самом деле сущность российской власти всегда была преступной, просто теперь об этом заговорил весь мир.
"Нет даже таких приборов, которыми можно было бы измерить чрезвычайную жестокость, которую осуществляет власть в отношении мирных людей. Это такая уникальность российского мира. К счастью, теперь ее заметили, а Украина делает все, чтобы наконец положить конец существованию государства-террористки", – подчеркнул чеченский политик.
Актуальные новости из России
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- Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "судьба Владимира Зеленского решена". Далее он взялся убеждать, что якобы украинский президент вскоре потеряет легитимность, хотя именно вторжение России не позволяет провести выборы. Песков также отметил, что динамику так называемой "сво" надо продолжать.
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