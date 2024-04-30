Віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутаєв розповів 24 Каналу, що на початку свого правління Путін завжди сидів у самому кінці великого столу. Він інтуїтивно відчував, що його у будь-який момент можуть прогнати.
Читайте також Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії
"Путін довго не міг звикнути до того, що його поставили керувати країною і зробили президентом. Це свідчить про те, що він все-таки був випадковою людиною", – сказав Руслан Кутаєв.
Для Путіна обирали інші посади
З самого початку планувалося, що очільник Кремля охоронятиме багатство олігархів, які на той час керували країною. Для цього і запросили майбутнього диктатора, але коли він прийшов до влади, то його оточили дуже серйозні люди, які мали на нього вплив.
Колись Путін був іншим. Ми ж пам'ятаємо його знамениту промову про те, що Україна, Казахстан та інші країни нарешті отримали свободу, права. США він взагалі називав союзником Росії,
– пригадав віцепрем'єр уряду ЧРІ.
Але згодом Путін зрозумів що газ і нафту треба повернути з економічної сфери у політичну. До того ж він захотів увійти до когорти найвпливовіших лідерів світу. Проте для нього визначили лише два терміни, а потім навіть іншу посаду.
Путін мав бути або головою Конституційного суду, або президентом Міжнародного олімпійського комітету. Він сам обрав посаду у суді, тоді, на його прохання, головний офіс установи перенесли до Санкт-Петербурга. Але настрої змінилися,
– зауважив Кутаєв.
Далі почалися справжні злочини, за якими стояв очільник Кремля. Згодом все це призвело до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але насправді сутність російської влади завжди була злочинною, просто тепер про це заговорив увесь світ.
"Немає навіть таких приладів, якими можна було б виміряти надзвичайну жорстокість, яку здійснює влада щодо мирних людей. Це така унікальність російського світу. На щастя, тепер її помітили, а Україна робить все, щоб нарешті покласти край існуванню держави-терористки", – наголосив чеченський політик.
Актуальні новини з Росії
- Країна-агресорка відмовилась від проведення масових заходів 9 травня. Паради заборонили у 5 регіонах Росії. Така ситуація повторюється вже другий рік поспіль. Гучних святкувань не буде й на окупованих територіях України. Ймовірно, причина цього – страх Путіна перед можливою атакою чи заворушенням.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "доля Володимира Зеленського вирішена". Далі він взявся переконувати, що нібито український президент незабаром втратить легітимність, хоча саме вторгнення Росії не дозволяє провести вибори. Пєсков також наголосив, що динаміку так званої "сво" треба продовжувати.
- У Росії одне стихійне лихо за іншим. Як тільки вдалося подолати наслідки повені, спалахнули лісові пожежі. Вони охопили понад 40 тисяч гектарів лісу у Сибірі. Також вогонь поширився на Хабароську область, а згодом на столицю Бурятії. Там горить близько 100 гектарів. Крім цього, фіксують порушення електропостачання, пошкодження кабелів, парканів, комунікацій.