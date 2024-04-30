Віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутаєв розповів 24 Каналу, що на початку свого правління Путін завжди сидів у самому кінці великого столу. Він інтуїтивно відчував, що його у будь-який момент можуть прогнати.

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"Путін довго не міг звикнути до того, що його поставили керувати країною і зробили президентом. Це свідчить про те, що він все-таки був випадковою людиною", – сказав Руслан Кутаєв.

Для Путіна обирали інші посади

З самого початку планувалося, що очільник Кремля охоронятиме багатство олігархів, які на той час керували країною. Для цього і запросили майбутнього диктатора, але коли він прийшов до влади, то його оточили дуже серйозні люди, які мали на нього вплив.

Колись Путін був іншим. Ми ж пам'ятаємо його знамениту промову про те, що Україна, Казахстан та інші країни нарешті отримали свободу, права. США він взагалі називав союзником Росії,

– пригадав віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Але згодом Путін зрозумів що газ і нафту треба повернути з економічної сфери у політичну. До того ж він захотів увійти до когорти найвпливовіших лідерів світу. Проте для нього визначили лише два терміни, а потім навіть іншу посаду.

Путін мав бути або головою Конституційного суду, або президентом Міжнародного олімпійського комітету. Він сам обрав посаду у суді, тоді, на його прохання, головний офіс установи перенесли до Санкт-Петербурга. Але настрої змінилися,

– зауважив Кутаєв.

Далі почалися справжні злочини, за якими стояв очільник Кремля. Згодом все це призвело до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але насправді сутність російської влади завжди була злочинною, просто тепер про це заговорив увесь світ.

"Немає навіть таких приладів, якими можна було б виміряти надзвичайну жорстокість, яку здійснює влада щодо мирних людей. Це така унікальність російського світу. На щастя, тепер її помітили, а Україна робить все, щоб нарешті покласти край існуванню держави-терористки", – наголосив чеченський політик.

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