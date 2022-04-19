Путин станет упавшим вожаком, которого стадо раздерет на кусочки

Не могу не поделиться присланным антропологическим материалом: россияне начинают что-нибудь подозревать.

Поклонение рабов пред царем

Что интересно (с чисто антропологической, опять-таки точки зрения) – человеческие потери их не пугают, не беспокоят даже. Горизонтальная солидарность и эмпатия в обществе идет к нулю, "своих" не существует и в пределах малых групп, я об этом немного писала.

Важно У Запада остался единственный способ разрушить монстра, воюющего против Украины

А теперь наконец-то поняла окончательно. Помогла еще та беседа, из перехваченных, где барышня жалуется рускевоенному, что у них в Курской области обстрелы и есть раненые, он ей отвечает "да эта наши ху*рят", объясняет, "зачем" – чтобы на "х@xлов" свалить, – и она радуется: "Знаешь, как-то легче стало" (с), – я эту фразу два дня осмысляла!

По своей психологии они – "барские люди", "придворные", "чьи-то" (даже их самоназвание – не существительное, а прилагательное, не "кто?", а "чей?"), а следовательно и чувство безопасности у них органично связано с чувством принадлежности, подданства: пан-хан-пахан может быть сколь угодно лих, но он должен быть несоизмеримо воображению велик и силен (в идеале, самый сильный, на всю планету и весь видимый космос). Отсюда сюрреалистическая гордость за космические полеты от людей, какающих в ямку и стирающих руками, и готовность вытерпеть какую угодно нищету в обмен на то, чтобы твои вооруженные силы стерли с лица земли парочку стран!

Советуем Оккупанты бьют нас за "Москву", но мы слишком круты, чтобы сдаться



Россияне начали откровенно признавать, что проигрывают украинцам / Фото из фейсбука Оксаны Забужко

Бесславный конец ослабленных тиранов

Только тогда за ним менее страшно, чем остаться самому в темном лесу. "Свобода в обмен на безопасность" – это действительно формула российского благосостояния! И горе тому пахану, когда он оказывается слабым, а еще и, упаси Бог, слабее соседа – это воспринимается как обман и предательство, и тогда (и только тогда!) начинается "русский бунт, бессмысленный и беспощадный": обиженное стадо набрасывается и раздирает на кусочки упавшего вожака, после чего заходится так же яростно, насмерть грызться между собой.

Но они должны пройти, наконец, раз и навсегда, до конца: назад к самому Московскому царству, потеряв все, награбленное в межвременьи. И не нужно их жалеть и помогать снова накрыться какой-нибудь очередной псевдозащитной клеткой, в интересах всего живого на Земле – не надо. Carthago delenda est(с).

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