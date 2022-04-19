Поклоніння рабів перед царем

Що цікаво (з суто антропологічної, знов-таки, точки зору) – людські втрати їх не лякають, не турбують навіть. Горизонтальна солідарність і емпатія у суспільстві прямує до нуля, "своїх" не існує і в межах малих груп, я про це трохи писала.

Важливе У Захода лишився єдиний спосіб зруйнувати монстра, що воює проти України

А тепер нарешті зрозуміла остаточно. Допомогла ще та розмова, з перехоплених, де баришня скаржиться рузкєвоєну, що в них на Курщині обстріли і є поранені, він їй відповідає "да ета наші ху*рят", пояснює, "зачєм" – щоб на "х@xлов" звалити, – і вона тішиться: "Знаєшь, как-то лєгчє стало" (с), – я цю фразу два дні осмисляла!

За своєю психологією вони – "панські люди", "двораки", "чиїсь" (навіть їхня самоназва – не іменник, а прикметник, не "хто?", а "чий?"), а відтак і почуття безпеки в них органічно пов'язане з почуттям приналежности, підданства: пан-хан-пахан може бути як завгодно лихий, але він має бути неспівмірно уяві великий і сильний (в ідеалі, найсильніший, на всю планету і весь видимий космос). Звідси сюрреалістичне пишання космічними польотами від людей, що какають в ямку й перуть руками, і готовність витерпіти які завгодно злидні в обмін на те, щоб твої збройні сили стерли з лиця землі парочку країн!

Радимо Окупанти б'ють нас за "Москву", але ми надто круті, щоб здатися



Росіяни почали відверто визнавати, що програють українцям / Фото з фейсбуку Оксани Забужко

Безславний кінець ослаблених тиранів

Тільки тоді за ним менш страшно, ніж лишитися самому в темному світі-лісі. "Свобода в обмен на безопасность" – це насправді формула російського добробуту! І горе тому пахану, коли він виявляється слабким, а ще й, крий Боже, слабшим од сусіда – це сприймається як обман і зрада, і тоді (і тільки тоді!) починається "рускій бунт, бєссмислєнний і бєспощадний": ображене стадо накидається й роздирає на шматочки підупалого вожака, після чого заходжується так само люто, на смерть гризтись між собою.

Але вони мають через це пройти, нарешті, раз і назавжди, до кінця: назад до самого Московського царства, втративши все, награбоване в міжчасі. І не треба їх жаліти й помагати знов накритись якою-небудь черговою псевдозахисною кліткою, в інтересах усього живого на Землі – не треба. Carthago delenda est (с).

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