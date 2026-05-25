Путин теряет силу, политический консультант сказал, удастся ли дожать Россию окончательно

Россия постепенно теряет свою сильную переговорную позицию, и у нее остается всего несколько месяцев для того, чтобы достичь хоть каких-то "победных" результатов в войне. С другой стороны, разрушительный массированный удар по Украине 24 мая свидетельствует о том, что Кремль не намерен заканчивать войну.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко рассказал 24 Каналу, что россияне могут рассматривать как запасной вариант план окончания войны с неутешительными для российской власти результатами. Однако Владимир Путин дает сигналы о том, что не собирается идти на длительное перемирие.

Читайте также "Все просто ждут его конца": Путину в России еще никогда не было так сложно, – The Guardian

Готовится ли Кремль к окончанию войны?

Остапенко отметил, что западные разведки предоставляют различную информацию о ситуации в России. Но любые данные не способны сформировать окончательное представление о том, что действительно происходит.

"Однако в любом случае Путин теряет силу. Однако ни одна оценка разведывательных ведомств не способна предоставить стопроцентный ответ, решат ли в Кремле в конце концов прекратить эту войну", – подчеркнул он.

Стоит знать. Глава разведки Эстонии Каупо Розин считает, что из-за экономических, военных и других проблем Россия теряет возможность завершить войну в Украине на своих условиях. Глава разведывательного ведомства отметил, что за несколько месяцев Владимир Путин не будет способен проводить переговоры с позиции силы. К тому же ситуация на фронте становится хуже для россиян, они не способны осуществить прорыв и продвинуться по территории Украины. Поэтому время – не на стороне Кремля.

На сегодня не существует абсолютно верифицированных данных о том, что на высшем политическом и военном уровне готовятся определенные "сказки" для внутренней аудитории. Они должны были бы объяснить россиянам, почему не были достигнуты заявленные в начале полномасштабного вторжения цели. Тогда это было бы признаком того, что Кремль готовится к окончанию войны. Однако, по мнению политического консультанта, пока такой сценарий в России не реализуется.

Эксперт объяснил, почему Путин не готов к завершению войны: смотрите видео

"При этом Путин говорил о том, что якобы украинский кризис может двигаться к своему завершению. Но после этого он называет условия: уход Сил обороны Украины из Донецкой области, отказ от членства в НАТО и т.д.", – напомнил он.

В то же время россияне испытывают и экономическое, и милитаристское давление, потому что над их головами, в частности в Москве, летают украинские дроны. Это может серьезно повлиять на общественное мнение относительно одобрения действий Кремля. Тогда российские элиты, как предположил эксперт по внешней политике, могут осознать, что Путин им невыгоден, и продвинуть нового кандидата, который будет моложе и еще более контролируемым.

Однако надо понимать, что для Путина и его режима война в Украине является экзистенциальной. В то же время Кремль может делать определенные корректировки, учитывая то, что происходит сегодня. Ведь в 2022 году, когда россияне начинали военные действия в Украине, то даже не представляли, что им придется воевать до 2026 года, а в небе над Москвой будут летать украинские дроны. Поэтому новые обстоятельства могут серьезно повлиять на дальнейшую оценку необходимых действий,

– отметил Глеб Остапенко.

Он добавил, что Украине нужно отбиваться от любых попыток даже со стороны Запада ограничить ее и дипломатические, и милитарные возможности, и продолжать делать свое дело. Поэтому украинцам нужно рассчитывать на себя и прилагать усилия для того, чтобы европейцы и американцы играли с нами в одну игру.

Западные СМИ оценили, готов ли Путин завершить войну в Украине

В издании The Telegraph отмечают, что из-за ударов украинских беспилотников по России, замедление наступления россиян на фронте и сложную экономическую ситуацию перед Владимиром Путиным может встать выбор: или вести войну меньшими силами, или масштабировать мобилизацию. Также он может ввести более жесткую модель управления российской экономикой. Тогда российские власти должны подчинить экономику государственным потребностям, что создаст определенные ограничения для россиян.

В то же время в Bloomberg отмечают, что определенные российские чиновники придерживаются мнения, что для России война в Украине находится в тупике. Более того, для ее решения нет оптимального политического или военного решения. Поэтому журналисты предполагают, что Путин хотел бы закончить войну до конца 2026 года. Однако ему важно, чтобы были учтены его условия. Они ранее озвучивались Кремлем – контроль России на всей Донецкой областью.

Также российские власти стремятся достичь соглашения по безопасности с Европой. Именно оно должно было бы зафиксировать территориальные достояния России.

Вместе с тем Кремль параллельно пытается добиться более широкого соглашения по безопасности с Европой, которое фактически должно было бы закрепить территориальные достижения России.