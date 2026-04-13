Путин усилил ПВО на Валдае: о чем это свидетельствует паника диктатора

Россия начала усиливать противовоздушную оборону на Валдае, где расположена одна из резиденций Владимира Путина. Это решение привлекло внимание не только из-за самого объекта, но и из-за того, что Кремль снова бросает дополнительную защиту в глубокий тыл.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что такая активность вокруг Валдая многое говорит о страхах самого российского диктатора. По его словам, эта история показывает не только личную панику Путина, но и кое-что более важное для всей российской системы обороны.

Смотрите также Путин может "повторить перемирие" на 9 мая: зачем это ему снова

Удары по российскому тылу усилили панику в Кремле

После ударов по Усть-Луге, Приморске и других объектах в глубоком тылу в России уже не могут делать вид, что война далеко и все под контролем. Такие атаки показали, что даже там, где Кремль привык чувствовать себя в безопасности, российская ПВО не дает полной гарантии.

Напомним: В ночь на 7 апреля Силы обороны поразили нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, где повредили 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика".

Именно это и усилило тревогу вокруг резиденций Путина и других чувствительных для него мест.

Если в Ленинградской области происходит некий фестиваль фейерверков в Усть-Луге и Приморске, то и с резиденциями Путина может быть что-то похожее,

– отметил Чаленко.

Полагаться на российских военных в этой теме Путин уже не может. Поэтому вместо уверенности в защите появляется нервная попытка закрывать дополнительными комплексами даже те объекты, которые ранее считались глубоким тылом.

ПВО Путина на Валдае

Усиление ПВО на Валдае не означает, что именно эту резиденцию Украина рассматривает как приоритетную цель. Украинские удары идут по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре и центрам принятия решений, а все знают, где этот центр у России.

Я думаю, что это в целом вопрос фобий Путина, который понимает, что их ПВО дырявое,

– подчеркнул Чаленко.

Поэтому на Валдай стянули еще семь комплексов, хотя этого ресурса не хватает и в других точках. Это хорошо показывает, что для российского диктатора сейчас важнее собственное успокоение, чем защита действительно критических объектов.

Вместо того, чтобы эти комплексы стояли на ключевых позициях, что касается НПЗ, перевалки, Москвы или фронта, их стягивают дальше, чтобы охранять путинские резиденции. Это тотальный абсурд и демонстрация приоритетов российского диктатора,

– подытожил политолог.

Валдай в этой истории скорее показывает панику, чем силу. Когда Путин начинает строить возле своих резиденций такую же эшелонированную оборону, как вокруг Москвы, это означает, что чувство безопасности у него уже нет.

Что известно о последних ударах по нефтяной инфраструктуре России