УКР РУС
2 февраля 2025, 15:31
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Путин снова сменил задачу: с чем связаны тактические продвижения россиян на Востоке

Алина Курлович

За тактические успехи Россия платит стратегическими потерями. Сейчас примерно один убитый или раненый россиянин приходится на каждый квадратный метр оккупированной территории.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он добавил, что при таких потерях России сложно достигать как стратегических, так и оперативных результатов. Нынешние продвижения россиян связаны с тем, что они находят территории, на которых длительное время шли бои, и где все разрушено и выжжено.

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"Иногда украинские войска отходят не потому, что их оттесняют россияне, а потому, что теряется целесообразность удержания руин населенного пункта. Ведь там нет возможности укрепиться, а местность настолько простреляна после месяцев боев, что приходится отходить на другие рубежи", – сказал Иван Тимочко.

Большие потери и решение Путина

Он добавил, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем. Россияне вышли на "плато возможностей" еще в конце декабря – начале января. Именно эта их определенная инертность и сопровождалась большими потерями.

Смогут ли они сейчас пополнять резервы, тем более в условиях, когда их потери растут, а тенденция к пополнению армии, наоборот, уменьшается? Но это не значит, что Владимир Путин этого не понимает и не будет искать пути решения проблемы,
– отметил Тимочко.

Он пояснил, что один из таких путей – призыв резервистов на бессрочные учебные сборы. Кроме того, военный комиссар Московской области заявил, что указ Путина о мобилизации не остановлен – он просто не имеет официальной остановки и действует в пределах потребностей российской армии. То есть россиянам негласно дали понять, что потенциально следует ожидать мобилизации.

Возможно, таким образом "прощупывали почву". Этот ролик московского комиссара впоследствии удалили, но он успел появиться в информационном пространстве,
– добавил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также отметил, что россияне будут пытаться сконцентрировать свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Предел возможностей россиян

В последнем интервью Путина, где он очерчивал цели так называемой "СВО" и причины агрессии против Украины, речь уже не шла о смене украинского правительства, как он заявлял ранее. Сначала россияне утверждали, что не собирались воевать с Украиной или оккупировать ее территории, а лишь хотели изменить "незаконное правительство". Затем заявляли, что включают ряд украинских областей в состав России, потому что они им "принадлежат".

"Теперь Путин говорит, что они напали на Украину, потому что "хотели освободить Донецкую и Луганскую области". То есть информационная привязка целей в российском пространстве сузилась до двух областей. Это свидетельствует о том, что Путин делает такие заявления, потому что ему докладывают: если им и удастся оккупировать Донецкую область, то это будет предел их возможностей”, – отметил Тимочко.

Концентрация сил на Донецкой области

Российское общество к этому готовят. В России ведется соответствующая информационная кампания. Еще в прошлом году в учебниках по истории было записано, что цель "СВО" – оккупация Донецкой и Луганской областей.

Они называют это "освобождением". То есть так или иначе они осознают, что оккупировать всю Украину или даже те области, в которые они частично зашли, им не удастся. Поэтому сейчас они концентрируют силы на захвате Донецкой области,
– подытожил Тимочко.

Он добавил, что именно этим объясняются наступления на Покровское и Краматорское направления, что, кстати, является еще одним подтверждением этой тенденции.