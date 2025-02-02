Путин снова сменил задачу: с чем связаны тактические продвижения россиян на Востоке

За тактические успехи Россия платит стратегическими потерями. Сейчас примерно один убитый или раненый россиянин приходится на каждый квадратный метр оккупированной территории.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он добавил, что при таких потерях России сложно достигать как стратегических, так и оперативных результатов. Нынешние продвижения россиян связаны с тем, что они находят территории, на которых длительное время шли бои, и где все разрушено и выжжено.

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"Иногда украинские войска отходят не потому, что их оттесняют россияне, а потому, что теряется целесообразность удержания руин населенного пункта. Ведь там нет возможности укрепиться, а местность настолько простреляна после месяцев боев, что приходится отходить на другие рубежи", – сказал Иван Тимочко.

Большие потери и решение Путина

Он добавил, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем. Россияне вышли на "плато возможностей" еще в конце декабря – начале января. Именно эта их определенная инертность и сопровождалась большими потерями.

Смогут ли они сейчас пополнять резервы, тем более в условиях, когда их потери растут, а тенденция к пополнению армии, наоборот, уменьшается? Но это не значит, что Владимир Путин этого не понимает и не будет искать пути решения проблемы,

– отметил Тимочко.

Он пояснил, что один из таких путей – призыв резервистов на бессрочные учебные сборы. Кроме того, военный комиссар Московской области заявил, что указ Путина о мобилизации не остановлен – он просто не имеет официальной остановки и действует в пределах потребностей российской армии. То есть россиянам негласно дали понять, что потенциально следует ожидать мобилизации.

Возможно, таким образом "прощупывали почву". Этот ролик московского комиссара впоследствии удалили, но он успел появиться в информационном пространстве,

– добавил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также отметил, что россияне будут пытаться сконцентрировать свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Предел возможностей россиян

В последнем интервью Путина, где он очерчивал цели так называемой "СВО" и причины агрессии против Украины, речь уже не шла о смене украинского правительства, как он заявлял ранее. Сначала россияне утверждали, что не собирались воевать с Украиной или оккупировать ее территории, а лишь хотели изменить "незаконное правительство". Затем заявляли, что включают ряд украинских областей в состав России, потому что они им "принадлежат".

"Теперь Путин говорит, что они напали на Украину, потому что "хотели освободить Донецкую и Луганскую области". То есть информационная привязка целей в российском пространстве сузилась до двух областей. Это свидетельствует о том, что Путин делает такие заявления, потому что ему докладывают: если им и удастся оккупировать Донецкую область, то это будет предел их возможностей”, – отметил Тимочко.

Концентрация сил на Донецкой области

Российское общество к этому готовят. В России ведется соответствующая информационная кампания. Еще в прошлом году в учебниках по истории было записано, что цель "СВО" – оккупация Донецкой и Луганской областей.

Они называют это "освобождением". То есть так или иначе они осознают, что оккупировать всю Украину или даже те области, в которые они частично зашли, им не удастся. Поэтому сейчас они концентрируют силы на захвате Донецкой области,

– подытожил Тимочко.

Он добавил, что именно этим объясняются наступления на Покровское и Краматорское направления, что, кстати, является еще одним подтверждением этой тенденции.