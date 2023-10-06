Приглашение к диалогу через шантаж: Путин на выступлении сказал кое-что неожиданное

Основным посылом на выступлении Путина было повторение претензий на статус геополитического игрока. Простыми словами – давайте делить мир вместе. Подтверждением тому являются четыре ключевых тезиса агрессора.

Путин не может решить свои вопросы, поэтому снова угрожает

Главное с речи российского президента Владимира Путина:

признание недейственности старых механизмов разрешения споров (это правда). Но параллельно с этим обвинение оппонентов в диктате, в том числе в отношении России (классическая конструкция русской пропаганды);

неприемлемость диктовки одними странами правил для других (связь с первым пунктом);

в то же время пассажи по Армении (не послушались России – получили проблемы) и пассаж по Украине (фактически тезисы о перестройке страны);

попытка развить тезис о России как цивилизации "без границ". Путин упоминал даже "земляков" в Южной Америке.

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При этом было понимание технологической отсталости самой России и заявления о неприемлемости создания барьеров передачи технологий. Кремля хочет приобщиться к новому технологическому укладу благодаря статусу "супергосударства". То есть не конкуренцией и попыткой создать (купить), а получить благодаря своему "функционалу" или статусу.

Соответственно, для Путина война в Украине действительно война за будущее России. Вернее России как империи.

Но, не имея возможности быстро решить вопрос, Путин угрожает сразу по нескольким направлениям:

Затяжной войной, которая будет дорогой для партнеров Украины. Учитывая затягивание войны, попытками создавать дополнительные сопутствующие кризисы. Здесь примером являются пассажи об антиколониализме, обращение в Японию по поводу вариантов развития отношений, посылаемых в Ирак.

Была попытка шантажировать условный "запад" сближением с КНР и Индией. Подчеркнуто корректное описание взаимоотношений как "направленных на развитие", адресованное не Пекину, а Вашингтону. Почему так? Путин говорил о контактах в рамках китайских инициатив. И даже встреча с Си Цзиньпином – на полях саммита "поясом и путём". То есть подчеркивается китайский (а не русско-китайский) трек, по которому может пойти Россия.

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Агрессор сказал кое-что новое

Предсказуемая, но интересная заготовка с Сергеем Карагановым по ядерному оружию. Путин, после того, как его одернули с шантажом ядерного оружия в 2022 году, подходит к теме аккуратнее. Заявлять об изменении порога применения не решился.

Однако шантажирует возобновлением испытаний. Также подчеркнуто много говорил о применении оружия в случае "угроз российскому государству". Последнее, скорее, адресовано партнерам Украины. Это в определенной степени является посылом (или просьбой) сохранения ограничений на применение западного оружия по русской территории.

В то же время Путин несколько раз повторил о цивилизационном единстве с Европой. Чего в предыдущих выступлениях отдельно не отмечал.

Вывод: есть шантаж и приглашение к диалогу. Для американцев угрозы сформулированы как ядерное оружие и сближение с КНР. Для ЕС – затяжная война в Украине и возможное появление новых кризисных площадок.

Таким образом, ключевая целевая группа – европейские политики, которые, по мнению Путина, могут выступить некоторыми посредниками или партнерами по консультациям. Тем более что в ЕС входят разные государства.

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При этом вариант существования Украины в воображении Путина – зона, на которую (хотя бы частично) распространяется влияние Кремля.

Сроки? До выборов Путин будет говорить только с "позиции силы", то есть когда Украина "сдается" или ее "сливают". Однако такое крайне маловероятно. Потому кремлевский царь рассчитывает на возможные разговоры после своей избирательной кампании. До этого он попытается показать "силу" обстрелами и удержанием фронта.