Путин – тайный агент США

США снова единолично координируют мировую повестку дня.

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Умирающее НАТО получило второе дыхание, новых членов, а страны-члены – проводят модернизацию своих вооруженных сил.

Из России уходит креативный класс на загнивающий Запад. Пожалуй, что бы тоже загнивать и делать его побогаче.

Европа отрешается от российской нефти и газа. Не сразу, но решение есть и результат неизбежен, как и экономические последствия для России.

Украинская нация сегодня монолитна как никогда!

Демилитаризующаяся Украина имеет вооружение больше, чем до 24 февраля. Основной поставщик – армия России.

К тому же страны Запада накачивают Украину современным вооружением, делая ее сильнейшей армией Европы.

Украина вот-вот станет кандидатом в ЕС и последующие несколько лет его членом, получив доступ на 10 триллионный рынок.

Разрушив украинскую промышленность востока Украины, Россия ускорила модернизацию и открыла путь построения в Украине современной экономики.

Страны Запада уже готовят деньги, и в ближайшее время Украина получит сотни миллиардов долларов на модернизацию и развитие.

Украинский президент сегодня самый популярный президент в мире.

Украина – самая известная страна.

Экономика России выходит в крутое пике.

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Ее технологический разрыв с Западом увеличивается и никогда не будет восстановлен.

Все украденные в России деньги власти и олигархи выводили из России в западные банки.

Самые боеспособные части России уничтожены, как и репутация 2 армии мира.

Российский ВПК заморожен, и все увидели его критическую зависимость от поставок с Запада

Мир получает новую расстановку сил без России.

Россия стала в мире изгоем.

И все, что произошло, американцам обошлось бесплатно за счет России.

Если вы считаете, что Путин не работает на США, – убедитесь.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: