Путин – тайный агент США
30 апреля 2022 , 12:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Не знаю, кем Путин был завербован, но успехи грандиозные.
Судите сами:
- США снова единолично координируют мировую повестку дня.
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- Умирающее НАТО получило второе дыхание, новых членов, а страны-члены – проводят модернизацию своих вооруженных сил.
- Из России уходит креативный класс на загнивающий Запад. Пожалуй, что бы тоже загнивать и делать его побогаче.
- Европа отрешается от российской нефти и газа. Не сразу, но решение есть и результат неизбежен, как и экономические последствия для России.
- Украинская нация сегодня монолитна как никогда!
- Демилитаризующаяся Украина имеет вооружение больше, чем до 24 февраля. Основной поставщик – армия России.
- К тому же страны Запада накачивают Украину современным вооружением, делая ее сильнейшей армией Европы.
- Украина вот-вот станет кандидатом в ЕС и последующие несколько лет его членом, получив доступ на 10 триллионный рынок.
- Разрушив украинскую промышленность востока Украины, Россия ускорила модернизацию и открыла путь построения в Украине современной экономики.
- Страны Запада уже готовят деньги, и в ближайшее время Украина получит сотни миллиардов долларов на модернизацию и развитие.
- Украинский президент сегодня самый популярный президент в мире.
- Украина – самая известная страна.
- Экономика России выходит в крутое пике.
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- Ее технологический разрыв с Западом увеличивается и никогда не будет восстановлен.
- Все украденные в России деньги власти и олигархи выводили из России в западные банки.
- Самые боеспособные части России уничтожены, как и репутация 2 армии мира.
- Российский ВПК заморожен, и все увидели его критическую зависимость от поставок с Запада
- Мир получает новую расстановку сил без России.
- Россия стала в мире изгоем.
- И все, что произошло, американцам обошлось бесплатно за счет России.
Если вы считаете, что Путин не работает на США, – убедитесь.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: