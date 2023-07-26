Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По мнению журналиста, Путин больше ничего не контролирует в России.
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Путин не может вернуть контроль над Россией
До 24 февраля все процессы в стране-агрессорке решались персонально Путиным. Но начав войну, Путин впустил хаос в Россию, убежден Яковенко.
Мятеж Пригожина – именно такой пример хаоса и потери контроля. Еще одним свидетельством беспомощности Путина является его обращение к Александру Лукашенко для нейтрализации вожака "Вагнера".
Теперь эти процессы только масштабируются. Путину уже не подчиняются отдельные генералы, как это показала история с Иваном Поповым или протесты российских десантников против перемен в командовании.
Лукашенко – Пригожин – Путин: кто кого обыгрывает
Каждый из этих трех ведет свою игру: российский диктатор пытается нейтрализовать мятежника, Пригожин пытается использовать обоих диктаторов, а Лукашенко пытается поднять свой политический вес с помощью "Вагнера".
Я убежден, что Лукашенко вспомнил, что в 1990-е годы он мечтал о короне российской империи. Это известный факт, что самопровозглашенный президент Беларуси претендовал на то, чтобы стать главой союзного государства России и Беларуси,
– рассказал Яковенко.
Тогда близкие к коммунистической партии России люди рассматривали его как кандидата в президенты России. Но со временем Путин заставил его забыть об этих мечтах.
Игорь Яковенко о борьбе за власть в России: смотрите видео
Сейчас Пригожин пытается укомплектовать 2 – 3 бригады ППК "Вагнера", часть из которых может быть вовлечена в диверсии на границе с Польшей. Но в конце концов именно Путину следует относиться с осторожностью к этой ситуации. Ведь если в России начнется новая смута, не следует исключать новый марш на Москву.
Последние новости о командовании российской армии
- После мятежа Пригожина в опалу к Путину потратил Сергей Суровикин, бывший командующий оккупационными силами в Украине. По сообщениям СМИ, этого военного преступника, ответственного за энергетический террор, изолировали за симпатии к Пригожину.
- Другим показательным примером недовольства действиями высшего командования России стал генерал Иван Попов. Тот после месяца боев на Мелитопольском направлении он потребовал от руководства большего количества снарядов для контрбатарейной борьбы, за что сразу был уволен.
- Используя эту неопределенность, Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" объявили об охоте на командующего группировкой "Запад" Евгения Никифорова. Он управляет войсками, расположенными на границе с Сумской и Харьковской областями.