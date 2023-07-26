Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По мнению журналиста, Путин больше ничего не контролирует в России.

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Путин не может вернуть контроль над Россией

До 24 февраля все процессы в стране-агрессорке решались персонально Путиным. Но начав войну, Путин впустил хаос в Россию, убежден Яковенко.

Мятеж Пригожина – именно такой пример хаоса и потери контроля. Еще одним свидетельством беспомощности Путина является его обращение к Александру Лукашенко для нейтрализации вожака "Вагнера".

Теперь эти процессы только масштабируются. Путину уже не подчиняются отдельные генералы, как это показала история с Иваном Поповым или протесты российских десантников против перемен в командовании.

Лукашенко – Пригожин – Путин: кто кого обыгрывает

Каждый из этих трех ведет свою игру: российский диктатор пытается нейтрализовать мятежника, Пригожин пытается использовать обоих диктаторов, а Лукашенко пытается поднять свой политический вес с помощью "Вагнера".

Я убежден, что Лукашенко вспомнил, что в 1990-е годы он мечтал о короне российской империи. Это известный факт, что самопровозглашенный президент Беларуси претендовал на то, чтобы стать главой союзного государства России и Беларуси,

– рассказал Яковенко.

Тогда близкие к коммунистической партии России люди рассматривали его как кандидата в президенты России. Но со временем Путин заставил его забыть об этих мечтах.

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Сейчас Пригожин пытается укомплектовать 2 – 3 бригады ППК "Вагнера", часть из которых может быть вовлечена в диверсии на границе с Польшей. Но в конце концов именно Путину следует относиться с осторожностью к этой ситуации. Ведь если в России начнется новая смута, не следует исключать новый марш на Москву.

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