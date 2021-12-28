Путин теряет легитимность, – политолог о последствиях действий главы Кремля
Источник:24 канал
В России полностью растоптана демократия, чтобы там не утверждали в Кремле. Все, что сейчас делает президент Владимир Путин умаляет его легитимность.
Об этом рассказал в эфире 24 канала российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. Он подчеркнул, что легитимный правитель для западной демократии – это тот, кто умеет сохранить мир в отношениях между государствами и опирается на демократическое волеизъявление своего народа.
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Как отметил политолог, эти основные условия демократии Путин нарушил. Кроме того, Россия предстает перед Западом, который уже отвык от войн, очень агрессивной и опасной страной.
Как Путин может добиться легитимности
"Я думаю, что Путин теряет легитимность. Однако он может получить ее у собственного народа, если выиграет словесную битву с Западом и добьется каких-то уступок от него. Например, "финляндизации" Украины, Грузии и других стран бывшего СССР, возможно и балтийских государств", – отметил Зубов.Обратите внимание! Финляндизация – значительные ограничения государственной самостоятельности, которые большое государство накладывает на своего более слабого соседа.
По его словам, если Путину удастся это сделать, то его легитимность у россиян возрастет. Однако вероятность этого, по мнению политолога, крайне мала.
Зубов рассказал, как Путин может добиться легитимности у россиян: смотрите видео
Очередные фейковые обвинения России в сторону Украины и США
- Кремль в очередной раз цинично заявил, что провокации на Донбассе якобы устраивает Украина. Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в этом ей помогают США.
- По его словам, частные американские военные компании якобы "готовят ВСУ к активным боевым действиям". Кроме того, по его мнению, в Донецкой области якобы находятся более 120 американских спецназовцев, которые помогают готовить на Донбассе "провокации с химическим оружием".
- В Пентагоне сразу же опровергли российские фейки о химическом оружии на Донбассе. Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что всю ответственность за эскалацию вблизи украинской границы несет Россия.