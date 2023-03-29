Разговор для Запада: российский оппозиционер предположил, почему беседа с Пригожиным выгодна Ахмедову

В сети появился разговор продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым, в котором они критикуют путинский режим. Российская "элита" отчаянно умоляет Запад снять с них санкции.

Впоследствии Пригожин заявил, что отрывки разговора настоящие, однако он понимает, что "это – провокация". Возможно, Ахмедов сам стал инициатором этого слива, чтобы спастись от санкций. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Пытаются спасти нажитое

Можно утверждать, что запись разговора проводилась на стороне Пригожина, ведь его слышно четко, а Ахмедова – как человека, говорящего по телефону. Безусловно, уверяет Олевский, это не подлог. Учитывая манеру разговора и другие детали, очевидно, что говорили именно эти люди.

Редактор акцентирует, что внутри разговора Ахмедов начинает долго и детально рассказывать, почему он не имеет отношения к Владимиру Путину, почему санкции против него неправильны, почему их нужно снять. Мол, пострадал человек, который с 2008 года Путина в глаза не видел. Единственное, что он делает, это работает на благо России и живущих там людей. Кроме того, он отчаянно ругает Путина и силовиков. Олевский предполагает, что это не то, что они хотели поговорить на самом деле.

Сейчас мы видим массовое движение российских олигархов, пытающихся вывезти свои миллиарды из России и уговорить Запад снять с них санкции. Все началось с Романа Абрамовича, который отчаянно хотел доказать свою непричастность к режиму Путина – помогал Украине участвовать в переговорах с Россией и всячески пытался показать, как он хорош,

– замечает Олевский.

Затем мы видели историю с основателями и владельцами Alfa Group Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. "Они просили очень уважаемых людей в России подписать письма в свою защиту для британских властей, чтобы юристы использовали их в суде Великобритании с целью снятия санкций", – утверждает редактор The Insider.

Если внимательно посмотреть на телеграмм-каналы Олега Дерипаски, человека, которого точно нельзя назвать не связанным с Путиным, можно увидеть, что он осторожной критикой пытается призвать снять санкции словами "одумайтесь", "ведь ведь будет разумно отпустить бизнесменов". "Ему нужно быть очень лояльным и осторожным, ведь у него в России все работает. И он сам там, насколько я понимаю", – отмечает журналист.

Ахмедов также мог попытаться уйти из-под санкций. Поскольку он не может просить лидеров мнений в России, находящихся на стороне оппозиции людей подписать письма, можно предположить, что он инициировал такой ливень. Его по дружбе мог организовать продюсер Иосиф Пригожин. Вероятно, он должен был стать предметом изучения группы лиц в британском суде,

– убежден журналист.

Скорее всего, говорит Олевский, этот разговор должен появиться позже, однако по каким-то причинам был опубликован сейчас. По его мнению, одним из поводов ее обнародования мог стать некий процесс по активам миллиардера из фонда санкций.

"Они не безумные люди. Понятно, что такие публичные слова создадут проблемы. У жены Пригожина – певицы Валерии – на 21 апреля запланирован концерт в Crocus City Hall. Его до сих пор не отменяли. Очень интересно, если после всего они вернутся в Россию и она выйдет" .Мне кажется, что концерт не состоится", – считает Тимур Олевусский.

Подобными действиями россияне могут пытаться спасти свою недвижимость в Лондоне, Швейцарии и т.д. Как отмечает редактор, самый вероятный вариант – это частный разговор двух людей, просто вытекший.

"Тогда это еще интереснее. Если такие настроения у людей, обладающих большим состоянием и производственными активами, и супервстроенный в систему Пригожина. Они не одни так думают. Время от времени такие разговоры раздаются. Для силовиков это не новость. Это лишь создает впечатление. , что мальчик сказал: "Король – голый"

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