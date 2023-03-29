Згодом Пригожин заявив, що уривки розмови – справжні, однак він розуміє, що "це – провокація". Можливо, Ахмедов сам став ініціатором цього зливу, щоб врятуватися від санкцій. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Намагаються врятувати нажите

Можна стверджувати, що запис розмови проводився на боці Пригожина, адже його чути чітко, а Ахмедова – як людину, котра говорить телефоном. Безумовно, запевняє Олевський, це не підробка. З огляду на манеру розмови та інші деталі, очевидно, що говорили саме ці люди.

Редактор акцентує, що в середині розмови Ахмедов починає довго й детально розповідати, чому він не має відношення до Владіміра Путіна, чому санкції проти нього неправильні, чому їх потрібно зняти. Мовляв, постраждала людина, яка з 2008 року Путіна в очі не бачила. Єдине, що він робить, це працює на благо Росії та людей, які там живуть. Крім того, він відчайдушно сварить Путіна та силовиків. Олевський припускає, що це не те, про що вони хотіли поговорити насправді.

Зараз ми бачимо масовий рух російських олігархів, які намагаються вивезти свої мільярди з Росії та вмовити Захід зняти з них санкції. Усе почалося з Романа Абрамовича, який відчайдушно хотів довести свою непричетність до режиму Путіна – допомагав Україні брати участь у переговорах з Росією і всіляко намагався показати, який він хороший,

– зауважує Олевський.

Потім ми бачили історію із засновниками та власниками Alfa Group Михайлом Фрідманом, Петром Авеним та Германом Ханом. "Вони просили дуже поважних людей у Росії підписати листи на свій захист для британської влади, щоб юристи використали їх у суді Великої Британії з метою зняття санкцій", – стверджує редактор The Insider.

Якщо уважно подивитися на телеграм-канали Олега Дерипаски, людини, яку точно не можна назвати не пов'язаною з Путіним, можна побачити, що він обережною критикою намагається закликати зняти санкції словами "одумайтесь, адже буде розумно відпустити бізнесменів". "Йому потрібно бути дуже лояльним і обережним, адже у нього в Росії все працює. І він сам там, наскільки я розумію", – зауважує журналіст.

Ахмедов також міг спробувати піти з-під санкцій. Оскільки він не може просити лідерів думок у Росії, людей, які перебувають на боці опозиції, підписати листи, можна припустити, що він ініціював такий злив. Його по дружбі міг організувати продюсер Йосіп Пригожин. Ймовірно, він мав стати предметом вивчення групи осіб у британському суді,

– переконаний журналіст.

Найімовірніше, каже Олевський, ця розмова мала з'явитися пізніше, проте з якихось причин була опублікована зараз. На його думку, одним з приводів її оприлюднення міг стати якийсь процес щодо активів мільярдера з фонду санкцій.

"Вони не божевільні люди. Зрозуміло, що такі публічні слова створять проблеми. У дружини Пригожина – співачки Валєрії – на 21 квітня запланований концерт у Crocus City Hall. Його досі не скасовували. Дуже цікаво, якщо після всього вони повернуться в Росію і вона вийде. Мені здається, що концерт не відбудеться", – вважає Тимур Олевський.

Подібними діями росіяни можуть намагатися врятувати свою нерухомість у Лондоні, Швейцарії тощо. Як зауважує редактор, найімовірніший варіант – це приватна розмова двох людей, яка просто витекла.

"Тоді це ще цікавіше. Якщо такі настрої у людей, які володіють великими статками й виробничими активами, а також Пригожина, який супервбудований в систему… Вони не одні так думають. Час від часу такі розмови лунають. Для силовиків це не новина. Це лише створює враження, що хлопчик сказав: "Король – голий", – резюмував Тимур Олевський.

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У продюсера проблеми