Путина подставили его собственные генералы, а Трампа загнали в угол: как меняется ситуация вокруг Украины

Журналистка и психолог Лариса Волошина в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировала дипломатические провалы Дональда Трампа и Владимира Путина на фоне последних переговоров в Осло. Пока Вашингтон и Москва демонстрируют слабость и погрязают во внутренней лжи, единственным бенефициаром их падения становится Пекин.

Переговоры о прекращении войны все больше напоминают дипломатическую ловушку для Дональда Трампа. Пока Вашингтон пытается продвигать свои условия, Украина и европейские союзники выдвигают встречные предложения, а российские генералы докладывают Кремлю о вымышленных победах на фронте. На этом фоне Китай получает все больше возможностей усилить свое влияние и воспользоваться слабостью Москвы.

Психолог Лариса Волошина объяснила для 24 Канала, как Украина и Европа пытаются изменить ход переговоров, почему ложь российского командования может сыграть против Путина и как зависимость Кремля от Пекина ослабляет позиции России.

Дипломатическая ловушка для посланников Вашингтона

Последние события вокруг переговоров в Осло демонстрируют кардинальное изменение в подходах Украины и Европы к американской дипломатии.

Попытки окружения Дональда Трампа оказать давление на Киев путем ограничения доступа к технологиям, в частности отключения системы Starshield, вызвали обратный эффект. Вместо уступок украинская сторона избрала стратегию информационной эскалации.

Этот шаг оказался чрезвычайно успешным: в Конгрессе США уже инициировано расследование, бывшие чиновники обвиняют Трампа в государственной измене, а сенаторы вроде Марко Рубио вынуждены оправдываться и лично звонить Владимиру Зеленскому.

Напомним, что речь идет о политическом скандале в США, связанном с решениями администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России. Действия Вашингтона вызвали критику и требования расследовать отдельные решения, в частности касающиеся поддержки Украины и отношений с Кремлем.

Как Украина и Европа перехватили дипломатическую инициативу

Показательным стал визит спецпосланника Стивена Виткоффа в Осло. Вместо того чтобы диктовать условия, американская делегация оказалась в ситуации, когда Украина вместе с представителями ЕС, НАТО и стран G5 (Великобритании, Германии, Франции, Италии) выдвинула жесткие встречные предложения.

Западные союзники предложили два варианта: либо прекращение огня по действующей линии разграничения с гарантиями невступления в НАТО в ближайшее время, либо, если Россия требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей, Украина немедленно становится членом Альянса.

Эта дипломатическая комбинация загоняет Трампа в тупик, заставляя его признать, что главным препятствием для мира является именно нежелание Владимира Путина идти на какие-либо компромиссы, считает Волошина.

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Почему Путин стал заложником собственной лжи?

Параллельно с дипломатическими провалами США российская вертикаль власти демонстрирует признаки глубокой системной деградации. Ярким примером стала ситуация вокруг украинского Доброполья.

Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Иванов сознательно дезинформировал высшее руководство России о якобы захвате города. Эта ложь дошла до начальника Генштаба Валерия Герасимова, а от него – до самого Путина.

Абсурдность ситуации достигла апогея, когда Стивен Виткофф прибыл на переговоры в Осло, опираясь именно на эти фейковые карты Герасимова. Демонстрация российских пропагандистских материалов перед генералами НАТО и европейскими генералами стала публичным унижением для американского посланника.

Это свидетельствует о том, что Путин больше не является обманутым лидером – он стал неотъемлемой частью этой системы лжи, выполняя роль главного пропагандиста вместо печально известного Игоря Конашенкова. Авторитарная система России дошла до стадии, когда генералы боятся докладывать правду, а диктатор вынужден самостоятельно озвучивать вымышленные победы, теряя остатки геополитического веса.

Китайский фактор: почему Си Цзиньпину не нужна новая "Ялта"

На фоне взаимного ослабления США и России единственным глобальным игроком, сохраняющим стратегическую выдержку, остается Китай. Идеи о возможном разделе мира на три части (так называемая "Ялта-2") разбиваются о суровую экономическую и политическую реальность.

Пекин официально дистанцируется от любых договоренностей с Трампом и Путиным, поскольку Си Цзиньпин не видит смысла делить влияние с лидерами, дискредитировавшими себя на международной арене.

Экономическая капитуляция России перед Китаем уже зафиксирована в официальных документах. Новый российский бюджет предусматривает беспрецедентную скидку на газ для КНР по газопроводу "Сила Сибири" – 56% от мировой стоимости. Фактически, российские налогоплательщики, которым повышают тарифы на коммунальные услуги на 46%, субсидируют китайскую экономику.

Россия окончательно превратилась в сырьевой придаток Пекина. В этой ситуации Китаю выгодно просто наблюдать за агонией своих геополитических оппонентов, постепенно выстраивая однополярный китайский мир без необходимости идти на уступки Вашингтону или Москве.

Стратегия асимметричного ответа Украины

В условиях, когда союзники демонстрируют слабость, а враг погряз во внутренних проблемах, Украина успешно применяет тактику асимметричных действий.

Масштабные атаки беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и регулярное уничтожение российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры вызывают парадоксальную реакцию Кремля – полное игнорирование. Российская пропаганда часами обсуждает протесты во Франции, но уделяет лишь минуту ударам по собственной территории.

Эта информационная слепота Путина играет на руку Украине. Если российский диктатор отказывается признавать факт переноса войны на территорию России, это развязывает руки украинским силам обороны для дальнейшего уничтожения военного и экономического потенциала врага.

Отражая российскую тактику гибридной войны, Украина получает возможность методично истощать ресурсы агрессора, пока политические лидеры в Москве и Вашингтоне пытаются сохранить лицо в придуманной ими реальности.