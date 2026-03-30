Путин давит на олигархов: российским предпринимателям объяснили, куда должны идти доходы от нефти

Путин на съезде промышленников России призвал направить поступления от высоких цен на нефть на военные расходы. Его риторика о "суверенитете" на самом деле означает требование контроля над частным капиталом.

Публицист Марк Фейгин объяснил 24 Каналу, что это демонстрация власти системы над олигархами и утверждение, что все ресурсы должны служить военным целям.

Почему Путин призвал предпринимателей не обогащаться на нефти?

Обратите внимание! Майор в отставке Алексей Гетьман предположил, что из-за ударов украинских беспилотников по нефтяным терминалам России, Москва может потерять значительную часть потенциальных доходов от экспорта энергоносителей несмотря на подорожание нефти на мировом рынке.

Во время выступления Путин призвал промышленников не использовать излишки от роста цен на нефть на личное обогащение, а сохранить благоразумие и развивать экономику. Он отметил, что необходимо укреплять "суверенитет" страны, поскольку без него невозможно защитить национальные интересы в нестабильной рыночной среде.

"Это его типичная риторика – у вас появились деньги, дайте их на войну. Логика понятна, но это коррупционная манипуляция, поскольку Путин все равно все себе возьмет, потому что в России все принадлежит ему", – сказал Фейгин.

Путин пошел на заседание промышленников не только для мобилизации бизнеса на войну, но и для предупреждения о возможном изменении мировой конъюнктуры. Он пытается предостеречь олигархов, что если Иран проиграет США и там появится проамериканское правительство, то цены на нефть могут резко упасть.

Если Иран проиграет, то на рынок хлынет нефть и цена упадет до 40 долларов за баррель. Но настоящая позиция Путина: ваши деньги – это мои деньги. Пока олигархи зарабатывают 2 миллиарда в день, война съедает миллиард в день, потому что деньги нужны и на расходы и на соцвыплаты. Поэтому выступление Путина не меняет экономическую политику, а просто напоминает, что вся частная собственность принадлежит государству,

– отметил Фейгин.

