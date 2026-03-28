Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что последние атаки могли сорвать эти расчеты Кремля. По его словам, из-за поражения терминалов Россия рискует получить меньше денег от экспорта, хотя нефть на рынке и подорожала.
Удары по портам России бьют по нефтяным доходам
Российские порты сейчас важны не только как логистические точки, а как один из главных каналов для заработка на экспорте энергоносителей. Именно через них идет вывоз нефти, а вместе с этим работает и теневой флот, на котором Москва держит часть своих поставок. Поэтому удары по таким терминалам бьют не просто по инфраструктуре, а по деньгам, которые Россия рассчитывала получить от продажи нефти.
Напомним! В российском Приморске пожар на нефтетерминале продолжается уже несколько дней и в ночь на 27 марта снова усиливается. По спутниковым снимкам, огонь охватывает новые участки инфраструктуры, а густой дым поднимается над резервуарным парком и техническими зонами. Пожар продолжается после атаки 23 марта.
Дополнительные ожидания в Кремле появились после роста мировых цен на нефть. Россияне рассчитывали, что на этом смогут заработать больше и частично перекрыть свои военные расходы. Но серия ударов по азовским, черноморским и балтийским терминалам, по словам майора в отставке, ломает этот расчет.
Эти удары по азовским терминалам, по черноморским терминалам, по балтийским терминалам не дают возможности россиянам получить дополнительную выгоду за счет повышения мировой цены на нефть,
– подчеркнул он.
Более того, предварительные оценки, на которые он сослался, показывают еще худший для Москвы эффект. Речь идет уже не только о потере дополнительного заработка, а о ситуации, когда Россия может получить даже меньше прибыли, чем имела бы без этого скачка цен. А это означает меньше денег на войну, в том числе и на восстановление поврежденных военных производств.
Такие удары приводят к тому, что россияне получают даже меньше прибыли от продажи нефти, чем если бы не было войны в Иране,
– объяснил Гетьман.
Поэтому Россия не может полноценно воспользоваться конъюнктурой рынка и выжать максимум из дорогой нефти. То, что должно было стать для нее финансовым плюсом, в итоге дает значительно более слабый результат.
Повышение цен на нефть не только не даст возможности россиянам заработать больше, а они заработают немножечко меньше,
– подчеркнул майор в отставке.
Для Украины это важно не только с экономической точки зрения. Дополнительные миллиарды от нефтяного экспорта Россия могла бы направить на войну, в частности на восстановление поврежденных предприятий и поддержку своего военного ресурса. Именно поэтому удары по портовой инфраструктуре бьют не просто по торговле, а по способности России дальше зарабатывать на войне.
Что известно о последних ударах по российской инфраструктуре?
- В ночь на 28 марта Силы обороны поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод в России. После удара на предприятии вспыхивает пожар, а масштабы ущерба еще уточняют. Генштаб также сообщает о поражении других военных и логистических целей противника, в частности складов горючего, боеприпасов, пунктов управления БпЛА и ремонтных подразделений. Отдельно отмечают, что в Ленинградской области пожары продолжаются на объектах в Усть-Луге и Приморске.
- 28 марта украинские военные также атаковали завод "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. По данным Генштаба, для удара использовали украинские ракеты FP-5 "Фламинго". Предприятие производит компоненты взрывчатых веществ для боеприпасов, бомб и ракет. В Генштабе подтвердили поражение объекта и последующий взрыв в производственной зоне, а окончательные последствия еще выясняют.
- Константин Криволап считает, что Украина системно бьет по экспортному и промышленному потенциалу России. По его словам, удары по Приморску, Усть-Луге, Киришскому НПЗ и Ярославскому НПЗ бьют по российскому экспорту нефти и нефтепродуктов.