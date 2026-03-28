Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что последние атаки могли сорвать эти расчеты Кремля. По его словам, из-за поражения терминалов Россия рискует получить меньше денег от экспорта, хотя нефть на рынке и подорожала.

Удары по портам России бьют по нефтяным доходам

Российские порты сейчас важны не только как логистические точки, а как один из главных каналов для заработка на экспорте энергоносителей. Именно через них идет вывоз нефти, а вместе с этим работает и теневой флот, на котором Москва держит часть своих поставок. Поэтому удары по таким терминалам бьют не просто по инфраструктуре, а по деньгам, которые Россия рассчитывала получить от продажи нефти.

Напомним! В российском Приморске пожар на нефтетерминале продолжается уже несколько дней и в ночь на 27 марта снова усиливается. По спутниковым снимкам, огонь охватывает новые участки инфраструктуры, а густой дым поднимается над резервуарным парком и техническими зонами. Пожар продолжается после атаки 23 марта.

Дополнительные ожидания в Кремле появились после роста мировых цен на нефть. Россияне рассчитывали, что на этом смогут заработать больше и частично перекрыть свои военные расходы. Но серия ударов по азовским, черноморским и балтийским терминалам, по словам майора в отставке, ломает этот расчет.

Эти удары по азовским терминалам, по черноморским терминалам, по балтийским терминалам не дают возможности россиянам получить дополнительную выгоду за счет повышения мировой цены на нефть,

– подчеркнул он.

Более того, предварительные оценки, на которые он сослался, показывают еще худший для Москвы эффект. Речь идет уже не только о потере дополнительного заработка, а о ситуации, когда Россия может получить даже меньше прибыли, чем имела бы без этого скачка цен. А это означает меньше денег на войну, в том числе и на восстановление поврежденных военных производств.

Такие удары приводят к тому, что россияне получают даже меньше прибыли от продажи нефти, чем если бы не было войны в Иране,

– объяснил Гетьман.

Поэтому Россия не может полноценно воспользоваться конъюнктурой рынка и выжать максимум из дорогой нефти. То, что должно было стать для нее финансовым плюсом, в итоге дает значительно более слабый результат.

Повышение цен на нефть не только не даст возможности россиянам заработать больше, а они заработают немножечко меньше,

– подчеркнул майор в отставке.

Для Украины это важно не только с экономической точки зрения. Дополнительные миллиарды от нефтяного экспорта Россия могла бы направить на войну, в частности на восстановление поврежденных предприятий и поддержку своего военного ресурса. Именно поэтому удары по портовой инфраструктуре бьют не просто по торговле, а по способности России дальше зарабатывать на войне.

