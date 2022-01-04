Путин требует от НАТО забыть об Украине: что на самом деле кроется за ультиматумом Кремля

После ультиматума о нерасширении НАТО на восток, Россия и США 10 января начнут переговоры по гарантиям безопасности и Украины. Эксперты уверены, что Москва хочет внести разлад в Западный мир и продемонстрировать, что может расшатывать Альянс изнутри – подробнее в материале сайта 24 канала.

Требования Кремля

Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые передали Вашингтону. В Белом доме подтвердили переговоры американских и российских официальных лиц по безопасности, которые должны пройти 10 января в Женеве. Главная тема – скопление российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.

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Президент России требует от НАТО нерасширения / Фото из архива сайта 24 канала

Документ, опубликованный Москвой под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора", состоит из 9 статей. Одно из требований – Альянс должен письменно принять обязательства больше не расширяться, в том числе не присоединять Украину.

Кроме того, Россия требует отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Закавказья, Восточной Европы и Центральной Азии". А также не проводить военные учения на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

"Украина не должна иметь лишних иллюзий"

также запланированы встречи представителей России с членами НАТО, и ужеожидаются встречи в более широком круге – с участием Москвы, Вашингтона и ряда европейских стран. В Белом доме уточнили, что непосредственной встречи Байдена с Путиным 10 января не будет.

Директор "Института мировой политики" Евгений Магда уверен, что встречи двух президентов в январе ждать не стоит.