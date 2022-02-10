Путин трясется за свою никчемную жизнь, – Ярош об огромной дистанции во время переговоров

Сеть подорвала фотография с переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона – они сидели за несколькометровым столом. Скорее всего, президент России ужасно боится заболеть.

Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он считает, что Путин очень трясется над своей жизнью.

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Ярош: Оно никчемное и неуклюжее

По его словам, Путин опасается всего, что может угрожать его здоровью.

"Мы видим, как он трясется за свою никчемную жизнь, встречается с руководителями государств при дистанции в десятки метров", – отметил Ярош.

Ярош подчеркнул, что президент России ведет себя так несмотря на то, что привит "Спутником V".

Видно, что оно (Путин – 24 канал) так трясется за себя, что ужас. Такие люди не могут быть нормальными лидерами, оно ничтожное и неуклюжее. Однако от них и угроза самая большая, к сожалению,

– отметил Ярош.

Огромный стол для переговоров в Кремле

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным состоялась 7 февраля.

Пользователей сети рассмешил стол, за которым проходили переговоры – он был просто длиннющим, а президенты сидели в противоположных концах.

Соцсети просто пылали легендарными мемами, а также новыми оригинальными шутками.

Полное интервью с Дмитрием Ярошем в программе "Первые лица" можно посмотреть здесь

Дмитрий Ярош о Путине на 24 канале: смотрите видео