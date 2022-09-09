Путин в тупике, – Давыдюк предположил, на какую страну россия планирует напасть следующей

Кремлевскому диктатору владимиру путину нужна быстрая победоносная война. В Украине он ее не получил.

Поэтому Россия может готовиться к нападению на новую страну. Может быть, это будет Молдова. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Тогда россияне имели статус людей, борющихся с фашизмом. Сейчас они сами получили имя фашистов.

Если Гитлер легко входил в Польшу и Чехию, то путин как Гитлер 21 века вообще потерял все свои перспективы в Украине.

– сказал политолог.

Внутреннее сопротивление растет

По словам Давидюка, военные победы в Украине россияне хотели заменить политическими. Речь идет о присоединении Запорожья, Херсонской области или других территорий путем псевдореферендумов.

"А оказалось, что все эти гауляйтеры горят, бюллетени горят. Украинцы уничтожают эти склады уже с заполненными бюллетенями очень быстро", — отметил он.

По данным разведки, операция по внутреннему сопротивлению на временно оккупированных территориях очень удачная. Ее будут продолжать финансировать, чтобы россияне вообще не контролировали эти территории и туда вернулись украинские власти.

Я вижу чрезвычайно катастрофическую политику путина, которая привела его в тупик,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Следующая попытка путина – G-20, который он попытается использовать для переговоров и давления на Украину с целью подписания невыгодных для нас условий.

У путина полностью сломана логистика

Сегодня поставка качественного вооружения в россию невозможна. Из 4 танков, в лучшем случае, производят один. Более того, россия опустилась до северокорейских образцов конца 50-х – 60-х годов.

Путин дожился до нищебродства, когда начал покупать оружие у Северной Кореи. Не в Бразилии, не в США, не в Германии, не во Франции, даже не в Египте,

– сказал политолог.

Резервов и запасов, чтобы воевать у россии, нет. Если на россию сейчас нападет какая-то страна, отмечает Давыдюк, ее разорвут на части. Путин ведь перебрасывает все силы на украинский фронт.

"Отдавая все, снимая с границ, с азиатского фронта, с севера. санкт-петербург — голый сейчас. Суперстратегический город сейчас обнажен, он забрал оттуда все оружие. Если Грузия сейчас нападет — она вернет свои территории. Если кто-то из кавказских республик захочет стать свободными – они сразу получат это", – убежден политолог.

И абсолютная заслуга в этом принадлежит Украине. Именно наше государство борется за свободу всей Европы.

Мы довели его до ручки. Поэтому сегодня должны включаться другие игроки и боролись за свою независимость,

– подытожил он.

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