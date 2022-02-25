Один из таких случаев произошел на Киевщине. Фото повреждения животного опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко 25 февраля.

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Песику оторвало хвостик

К счастью, животное выжило. Но ему обломком оторвало часть хвостика. Также на фото видно, что у зверюшки – окровавленная лапка.



Собачке обломком оторвало хвостик / Фото взято из телеграма Антона Геращенко



Предположительно, повреждения получила еще и лапка животного / Фото взято из телеграма Антона Геращенко

Пострадавшей собачке сейчас оказывает помощь ветеринар.



Собачку сейчас осматривает ветеринар / Фото взято из телеграма Антона Геращенко

Россия осуществляет атаку на Киевскую область: коротко

Еще 24 февраля российские войска вошли на территорию Киевской области. Произошло это после того, как Путин объявил войну против Украины. Называет агрессор это "военной операцией в Украине для помощи фейковым республикам на Донбассе"

Сразу под удар попали военные объекты. Больше всего пострадали Бровары – в результате ракетных атак погибли 6 человек, еще 12 человек получили ранения.

Кроме того, в Гостомеле оккупанты захватили и уничтожили аэродром.

Под утро 25 февраля начались обстрелы Киева, правда украинской системе ПВО удалось перехватить и уничтожить российский беспилотник. Однако в результате удара в Деснянском районе вспыхнула многоэтажка. Через некоторое время дом начал разрушаться.

Уже днем российские боевые машины вошли в украинскую столицу. Их цель – захватить правительственный квартал и поставить к власти своих марионеток.

Также в Киеве действуют диверсанты, переодетые в форму ВСУ. Нескольких таких боевиков уже обезвредили.

Сейчас в столице действует комендантский час. Очень часто в городе раздаются сирены, оповещая о воздушной тревоге.