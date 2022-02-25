Один із таких випадків стався на Київщині. Фото пошкодження тварини опублікував радник голови МВС Антон Геращенко 25 лютого.

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Песику відірвало хвостик

На щастя, тваринка вижила. Але їй уламком відірвало частину хвостика. Також на фото видно, що у тваринки – закривавлена лапка.



Собачці уламком відірвало хвостик / Фото взято з телеграму Антона Геращенка



Імовірно, ушкоджень зазнала ще й лапка тварини / Фото взято з телеграму Антона Геращенка

Постраждалому собачці зараз надає допомогу ветеринар.



Собачку зараз оглядає ветеринар / Фото взято з телеграму Антона Геращенка

Росія здійснює атаку на Київську область: коротко

Ще 24 лютого російські війська увійшли на територію Київщині. Сталося це після того, як Путін оголосив війну проти України. Називає агресор це "військовою операцією в Україні задля допомоги фейковим республікам на Донбасі"

Одразу під удар потрапили військові об'єкти. Найбільше постраждали Бровари – внаслідок ракетних атак загинули 6 людей, ще 12 осіб зазнали поранень.

Крім того, у Гостомелі окупанти захопили та знищили аеродром.

Під ранок 25 лютого почалися обстріли Києва, щоправда українській системі ПВО вдалося перехопити та знищити російський безпілотник. Однак, внаслідок удару в Деснянському районі спалахнула багатоповерхівка. За деякий час будинок почав руйнуватися.

Вже у день російські бойові машини увійшли до української столиці. Їхня мета – захопити урядовий квартал і поставити до влади своїх маріонеток.

Також у Києві діють диверсанти, перевдягнені у форму ЗМУ. Кількох таких бойовиків уже знешкодили.

Зараз у столиці діє комендантська година. Дуже часто в місті лунають сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу.

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