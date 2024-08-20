Почему Путин поехал в Азербайджан несмотря на бои в Курской области

Глава Кремля Владимир Путин 18 августа посетил столицу Азербайджана Баку. Там российский диктатор встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. И все это на фоне событий в Курской области. Присутствовать со своими гражданами там, где они нуждаются в помощи, Путин не считает нужным.

Об этом заявил в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, проведя аналогию с подводной лодкой "Курск", которая утонула в августе 2000 года в Баренцевом море вместе со всеми членами экипажа. Как тогда, так и сейчас российский диктатор выбирает быть как можно дальше от своего народа, который ждет поддержки.

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Путин не бывает там, где плохо

По словам Яковенко, глава Кремля всегда отличался тем, что он никогда не бывал там, где плохо. Он никогда не был на территориях, где происходили теракты, в частности, Беслан, Норд-Ост. Тем более сейчас на фоне ситуации в Курской области он не будет этого делать.

"Это вообще для него знаковое название. Одним из первых событий после прихода Путина к власти, была гибель экипажа подводной лодки "Курск". Он тогда даже свой отпуск не прервал. На конец был его позорный ответ с мерзкой улыбкой на вопрос, что произошло с субмариной, он сказал, что "она утонула". Так и в этой ситуации с Курщиной, Путин не бывает там, где надо проявить сочувствие", – отметил Яковенко.

Путин поехал спасать "Газпром"

Российский оппозиционный журналист отметил, что сейчас главе Кремля приятнее было приехать в гостеприимный Азербайджан и встретиться с Алиевым.

Цели понятны, он приехал спасать "Газпром" от банкротства, его задача заключалась в том, чтобы заключить соглашение, обойти топливно-энергетическое эмбарго, чтобы доставлять газ в Азербайджан, а оттуда в Европу. Для Путина важнее "Газпром", чем Курск. Путин там, где деньги,

– заметил Яковенко.

Фигурировать на фоне беды, по мнению оппозиционного журналиста, российскому диктатору невыгодно и неинтересно. Помочь российским переселенцам, которых сейчас тысячи, тоже для него не слишком приятное занятие. Ведь Путин всегда старается быть победителем, а на фоне ситуации в Курской области он явно осознает поражение.