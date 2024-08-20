Про це наголосив в розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, провівши аналогію з підводним човном "Курськ", який потонув в серпні 2000 року в Баренцевому морі разом зі всіма членами екіпажу. Як тоді, так і зараз російський диктатор обирає бути якомога далі від свого народу, який очікує підтримки.

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Путін не буває там, де погано

Зі слів Яковенка, очільник Кремля завжди відрізнявся тим, що він ніколи не бував там, де погано. Він ніколи не був на територіях, де відбувались теракти, зокрема, Беслан, Норд-Ост. Тим більше зараз на тлі ситуації в Курській області він не буде цього робити.

"Це взагалі для нього знакова назва. Одна з перших подій після приходу Путіна до влади, була гибель екіпажу підводного човна "Курськ". Він тоді навіть свою відпустку не призупинив. На кінець була його ганебна відповідь з мерзенною посмішкою на запитання, що сталося з субмариною, він сказав, що "вона потонула". Так і в цій ситуації з Курщиною, Путін не буває там, де треба проявити співчуття", – зазначив Яковенко.

Путін поїхав рятувати "Газпром"

Російський опозиційний журналіст зауважив, що зараз очільнику Кремля приємніше було приїхати в гостинний Азербайджан та зустрітися з Алієвим.

Цілі зрозумілі, він приїхав рятувати "Газпром" від банкрутства, його завдання полягало в тому, щоб укласти угоду, обійти паливно-енергетичне ембарго, щоб доставляти газ в Азербайджан, а звідти в Європу. Для Путіна важливіший "Газпром", ніж Курськ. Путін там, де гроші,

– зауважив Яковенко.

Фігурувати на фоні біди, на погляд опозиційного журналіста, російському диктатору невигідно й нецікаво. Допомогти російським переселенцям, яких нині тисячі, теж для нього не надто приємне завдання. Адже Путін завжди намагається бути переможцем, а на тлі ситуації в Курській області він явно усвідомлює поразку.