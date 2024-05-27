Почему Путин пытается сбежать из Москвы: политтехнолог назвал страхи диктатора

После так называемой "инаугурации" российский президент Владимир Путин отправился в турне по "дружественным" странам. Сначала глава Кремля посетил Китай, затем посреди ночи прилетел в Беларусь и в воскресенье, 26 мая, прибыл в Узбекистан.

Все последние поездки Путина на самом деле это не совсем государственные визиты сосредоточены на углублении отношений между странами. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман назвал основную причину зарубежного турне российского диктатора.

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Чего боится диктатор

"Сейчас Путин уезжает из Москвы, ведь там у него происходит огромная реформа министерства обороны. Реформа – это мягко сказано, по-честному революция в минобороны. Сажают одного за другим генералов, чиновников. Конечно, Путин ожидает, что в любой день может произойти бунт среди военных, ведь сейчас в подвалах ФСБ сидят высокопоставленные люди, которые буквально вчера руководили целыми армиями", – сказал Шейтельман.

Экс-министра обороны Сергея Шойгу, которого назначили секретарем совета безопасности, и начальника генерального штаба российской армии Валерия Герасимова пытаются отодвинуть от огромного денежного потока в размере 110 миллиардов долларов.

За такие деньги не просто убивают, за такие деньги как раз и происходят революции, государственные перевороты и тому подобное,

– заметил политтехнолог.

Обратите внимание, например, на визит Путина в Беларусь. Он прилетел туда ночью, но государственные визиты никто не осуществляет в 23:00. Такого формата в мире не существует, а потом на следующий день к нему прилетела делегация в составе Андрея Белоусова и Сергея Лаврова.

Цель визита в Узбекистан

Одна из целей зарубежных визитов – это пока держаться подальше от Москвы. Бунт Евгения Пригожина произошел 23 июня 2023 года, но предпосылки возникли осенью 2022 года. Сейчас сложилась примерно такая же ситуация – назревает бунт, для которого есть реальные причины.

Вторая практическая цель с Узбекистаном – она у Украины с Россией в каком-то смысле общая, ведь мы все боремся за внимание Узбекистана, как страны, которая производит больше всего в мире хлопка, подходящего для производства артиллерийских снарядов,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что не зря Эммануэль Макрон прошлым летом ездил в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Нам не хватает хлопка для производства пороха.

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