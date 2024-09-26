"Это демонстрирует истинное лицо Путина": в ЕС ответили на ядерные угрозы Кремля

Накануне Путин заявил об изменениях в доктрине ядерного сдерживания России. В ЕС заявили, что это является еще одним свидетельством его безумного и безответственного поведения.

Очередные угрозы Путина не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины в войне против России. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление представителя ЕС Петера Стано.

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Как в ЕС отреагировали на очередные ядерные угрозы Путина

На брифинге Сано спросили о том, как ЕС будет реагировать на очередное "снижение порога" применения российского ядерного оружия о неядерных государств, о чем заявил Владимир Путин.

Не в первый раз Путин делает ставку на свой ядерный арсенал, Это является лишь продолжением очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он не стесняется играть в ядерные азартные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной,

– отметил Сано.

Он отметил, что европейская сторона прилагает усилия, чтобы донести эту позицию до международных партнеров, чтобы привлечь их внимание к тому, насколько безумным и безответственным является поведение Путина, который представляет страну-члена Совета Безопасности ООН.

"Поэтому, это является лишь продолжением тенденции его (Путина – 24 Канал) поведения, и разоблачает его истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое проходит прямо сейчас в Нью-Йорке", – добавил спикер.

Напомним, что вчера, 25 сентября 2024 года, Путин заявил об изменениях в ядерной доктрине России. Нововведения предусматривают возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси или в условиях массированного старта средств воздушно-космической атаки, в частности тактической авиации, крылатых ракет и беспилотников.