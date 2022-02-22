Путин угрожает всему миру и реакция США на его действия будет мгновенной, – Квин

США в очередной раз высказали свою решительную позицию по поводу ситуации вокруг Украины. Они осуждают решение главы Кремля о "признании" боевиков на оккупированном Донбассе.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что слова Путина об Украине были бессмысленными. Ведь наше государство основал украинский народ.

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США отреагируют быстро

Квин уверяет, что последнее нарушение законов, которое совершил Путин, встретит скорую реакцию США.

Президент Джо Байден уже подписал приказ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование лиц из США в так называемых "республиках". Это был только первый шаг,

– заявила дипломат.

Она заверила, что США продолжают координироваться с союзниками и партнерами, чтобы дать сильный ответ на эти неприемлемые шаги.

"Реакция будет быстрой. Скажем прямо: действия Путина угрожают не только Украине, но и мировому порядку. Это порядок, который поддерживал мир и стабильность во время Второй мировой войны. Международное сообщество на стороне Украины", – подчеркнула Квин.

Запад вводит санкции против России

Из-за циничности Путина теперь будет страдать вся Россия. Ведь лидеры уже начали подписывать санкции и подчеркивают, что это только начало. Так, президент США Джо Байден подписал указ о запрете инвестиций и торговли с боевиками из Донбасса.

Германия из-за решения Путина "признать" боевиков останавливает сертификацию российского "Северного потока-2". Министерству экономики уже дали указания.

Великобритания ввела санкции против России. Под ограничения попадают ряд банков и российские олигархи Ротенберги.

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