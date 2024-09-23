Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Россия не будет действовать открыто, если захочет нанести вред западным государствам. Например, страна-агрессор не признала, что именно ее дрон залетел на территорию Латвии.

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Российские провокации

По мнению Александра Мусиенко, Россия может осуществлять различные провокации в отношении стран, которые помогают Украине бороться с путинскими войсками. Неоднократно российские "Шахеды" пересекали границы чужих стран.

Это происходит потому, что реакция мира на такие события была недостаточной. Но что будет делать Россия если это изменится? Раньше все закрывали глаза на ее преступления,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что российские спецслужбы получили приказ осуществлять работу направленную на дестабилизацию Европейского Союза. Там время от времени происходят возгорания или взрывы. Это может быть работой российской агентуры.

Обратите внимание! Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил скептицизм относительно угроз Путина о последствиях возможного применения Украиной дальнобойного оружия против России. В своем интервью он отметил, что Путин неоднократно определял "красные линии", однако не осуществлял эскалации.

Целью Владимира Путина, вероятно, является держать в напряжении и страхе страны Запада. Однако основной удар, по словам Мусиенко, будет чувствовать именно Украина.

Я думаю, что Россия уже определилась, какие объекты будет атаковать в Украине. Возможно, это подстанции вокруг атомных электростанций. Оккупанты уже пытаются посылать сигналы, что будут делать это,

– высказался он.