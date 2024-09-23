Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Росія не діятиме відкрито, якщо захоче завдати шкоди західним державам. Наприклад, країна-агресорка не визнала, що саме її дрон залетів на територію Латвії.

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Російські провокації

На думку Олександра Мусієнка, Росія може здійснювати різні провокації щодо країн, які допомагають Україні боротись із путінськими військами. Неодноразово російські "Шахеди" перетинали кордони чужих країн.

Це відбувається тому, що реакція світу на такі події була недостатньою. Але що робитиме Росія якщо це зміниться? Раніше усі закривали очі на її злочини,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він зазначив, що російські спецслужби отримали наказ здійснювати роботу спрямовану на дестабілізацію Європейського Союзу. Там час від часу відбуваються займання чи вибухи. Це може бути роботою російської агентури.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив скептицизм щодо погроз Путіна про наслідки можливого застосування Україною далекобійної зброї проти Росії. У своєму інтерв'ю він зауважив, що Путін неодноразово визначав "червоні лінії", проте не здійснював ескалації.

Метою Владіміра Путіна, ймовірно, є тримати у напружені та страху країни Заходу. Однак основний удар, за словами Мусієнка, відчуватиме саме Україна.

Я думаю, що Росія уже визначилась, які об'єкти атакуватиме в Україні. Можливо, це підстанції довкола атомних електростанцій. Окупанти вже намагаються посилати сигнали, що робитимуть це,

– висловився він.