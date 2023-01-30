Еще раз показывает их неадекватность, – политолог об оправдании Кремля за угрозы Джонсону

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что разговаривал с Путиным перед 24 февраля 2022 года, и пытался предупредить российского диктатора о вторжении в Украину. Путин сказал, что боль от одной ракеты будет недолгой, а теперь в Кремле говорят, что этого не было.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Реакция Кремля на рассказ Джонсона об угрозах Путину была очевидна.

Важно Джонсон предлагал Зеленскому помощь с эвакуацией в начале вторжения: тот отказался.

Россия не показала ничего нового

Гладких отметил, что это типичная российская позиция, мол, докажи, что это я. Этот человек стоит в дерьме, все вокруг него дерьмом вымазано, а он говорит, мол, докажи, что это я. Все всем давно понятно. Какие-то новые доказательства – это количественные характеристики, а качественные характеристики в принципе уже понятны.

Пытались ли западные лидеры, и не только западные, донести и убедить Путина в том, что любые попытки достичь политических целей военным путем в Украине, собственно, как и где-нибудь в другом месте неприпустимы? Да, я уверен, что пытались ему это простое мнение донести,

– заметил политолог.

Он добавил, что учитывая результат Путин этого не услышал. У него теперь нет смысла оправдываться и говорить, что ему ничего не говорили. Но у него вообще нет такого желания оправдываться. Он вместе с Песковым и другим, как попугаи, продолжают повторять то же, что говорили до начала вторжения.

Гладких об оправдании Кремля за угрозы Джонсону: смотрите видео

Это еще раз демонстрирует их неадекватность

По словам политолога, это действительно никак не влияет на ситуацию. Это еще раз демонстрирует их полное банкротство и идейную нищету российской пропаганды, ее непоследовательность, бесценность и бессмысленность. Это все еще раз показывает неадекватность всех этих персонажей, и это в принципе помогает нам.

"Чем больше они будут показывать свою неадекватность, тем больше они будут вызывать беспокойство у всех нормальных людей, которые хотят жить в цивилизованном мире, где людей, которые неадекватны и представляют опасность для глобального общества, по меньшей мере изолируют. Пусть и дальше продуцируют этот бред" , – подчеркнул Гладких.

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