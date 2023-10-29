Политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что накануне выборов Кремлю нужно расшевелить российское общество, ведь среди кандидатов на президентский пост – опять Путин и несколько малозаметных конкурентов.
Смотрите также Новый тиран или конец войны против Украины: что ждет Россию, когда Путин умрет
Начнется подковерная игра
Благодаря таким слухам, россияне будут обсуждать, действительно ли Путин участвует в президентских выборах или его двойник.
Будут с линейкой замерять его уши, нос, глаза, сверять рост, сравнивать голос. Это конспирологическая история. Всем будет чем заняться,
– отметила оппозиционерка.
Однако в случае, когда Путин действительно умрет, то в Кремле будут пытаться скрывать этот факт не больше нескольких дней. Просто все увидят, как начнется подковерная игра, и ее не смогут скрыть. Будет происходить жесткая борьба за "наследство"
Для чего Кремль вбрасывает фейк о "смерти" Путина: смотрите видео
Россия начала жить гораздо хуже
Однако Путин за время своего правления создал прочную систему, и на его места, скорее всего, придет тот, кто продолжит укреплять эту систему.
Хотя с другой стороны, тем придет вместо Путина, откроется окно возможностей, чтобы открутить назад ситуацию. Ведь есть общий консенсус, что за 21 месяц с начала полномасштабного вторжения россияне стали жить гораздо хуже. Однако единственное, что непонятно, как вернуть Россию на старую позицию.
"Если же так повезет, что Путин умрет, то пришедшим к власти в России вместо него можно будет попытаться побежать в Вашингтон, Брюссель и конечно в Киев и начать договариваться. Они могут рассказывать, как боялись возражать Путину из-за страха смерти. И Украине за это заплатят больше репарации", – предположила Ольга Курносова.
Что известно о "смерти" Путина
- Последнему вбросу о том, что глава Кремля умер, предшествовала информация о якобы сердечном приступе у Путина. Такое сообщение появилось 22 октября. А уже 26 октября анонимные телеграмм-каналы начали разгонять "новость" о якобы "смерти" российского президента. Будто он "умер" в своей резиденции на Валдае.
- В ГУР назвали причину, по которой российским властям выгодно распространять такие слухи. По мнению представителя главного управления разведки Андрея Юсова, такие вбросы преследуют цель проследить за реакцией элит внутри России.
- В то же время российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что информацию о "смерти" Путина может сливать кто-то из ближнего круга Путина. Но делать это они способны только по заданию российских спецслужб в рамках масштабной спецоперации ФСБ либо федеральной службы охраны России.