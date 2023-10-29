Политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что накануне выборов Кремлю нужно расшевелить российское общество, ведь среди кандидатов на президентский пост – опять Путин и несколько малозаметных конкурентов.

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Начнется подковерная игра

Благодаря таким слухам, россияне будут обсуждать, действительно ли Путин участвует в президентских выборах или его двойник.

Будут с линейкой замерять его уши, нос, глаза, сверять рост, сравнивать голос. Это конспирологическая история. Всем будет чем заняться,

– отметила оппозиционерка.

Однако в случае, когда Путин действительно умрет, то в Кремле будут пытаться скрывать этот факт не больше нескольких дней. Просто все увидят, как начнется подковерная игра, и ее не смогут скрыть. Будет происходить жесткая борьба за "наследство"

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Россия начала жить гораздо хуже

Однако Путин за время своего правления создал прочную систему, и на его места, скорее всего, придет тот, кто продолжит укреплять эту систему.

Хотя с другой стороны, тем придет вместо Путина, откроется окно возможностей, чтобы открутить назад ситуацию. Ведь есть общий консенсус, что за 21 месяц с начала полномасштабного вторжения россияне стали жить гораздо хуже. Однако единственное, что непонятно, как вернуть Россию на старую позицию.

"Если же так повезет, что Путин умрет, то пришедшим к власти в России вместо него можно будет попытаться побежать в Вашингтон, Брюссель и конечно в Киев и начать договариваться. Они могут рассказывать, как боялись возражать Путину из-за страха смерти. И Украине за это заплатят больше репарации", – предположила Ольга Курносова.

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