Політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що напередодні виборів Кремлю потрібно розворушити російське суспільство, адже серед кандидатів на президентську посаду – знову Путін та кілька малопомітних його конкурентів.

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Почнеться підкилимна гра

Завдяки таким чуткам, росіяни будуть обговорювати, чи дійсно Путін бере участь в президентських виборах, чи його двійник.

Будуть з лінійкою міряти його вуха, ніс, очі, звіряти зріст, порівнювати голос. Це конспірологічна історія. Всім буде чим зайнятися,

– зазначила опозиціонерка.

Проте у випадку, коли очільник Кремля дійсно помре, то в Кремлі будуть намагатися приховувати цей факт не більше кількох днів. Просто всі побачать як почнеться підкилимна гра, і її не зможуть приховати. Буде відбуватися жорстка гра за "спадок"

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Росія почала жити значно гірше

Однак Путін за час свого правління створив міцну систему, і на його місця напевно має прийти той, хто продовжить зміцнювати цю систему.

Хоча з іншого боку для тих прийде замість Путіна відкриється вікно можливостей, щоб відкрутити назад ситуацію. Адже є загальний консенсус, що за 21 місяць з початку повномасштабного вторгнення Росія почала жити значно гірше. Проте єдине, що незрозуміло, як повернути Росію на стару позицію.

"Якщо ж так пощастить, що Путін помре, то тим, хто прийде до влади в Росії замість нього, можна буде спробувати побігти у Вашингтон, Брюссель і звичайно в Київ й почати домовлятися. Вони можуть розповідати, як боялися заперечувати Путіну через страх смерті. І Україні за це заплатять більше репарації", – припустила Ольга Курносова.

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