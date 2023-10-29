Політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що напередодні виборів Кремлю потрібно розворушити російське суспільство, адже серед кандидатів на президентську посаду – знову Путін та кілька малопомітних його конкурентів.
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Почнеться підкилимна гра
Завдяки таким чуткам, росіяни будуть обговорювати, чи дійсно Путін бере участь в президентських виборах, чи його двійник.
Будуть з лінійкою міряти його вуха, ніс, очі, звіряти зріст, порівнювати голос. Це конспірологічна історія. Всім буде чим зайнятися,
– зазначила опозиціонерка.
Проте у випадку, коли очільник Кремля дійсно помре, то в Кремлі будуть намагатися приховувати цей факт не більше кількох днів. Просто всі побачать як почнеться підкилимна гра, і її не зможуть приховати. Буде відбуватися жорстка гра за "спадок"
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Росія почала жити значно гірше
Однак Путін за час свого правління створив міцну систему, і на його місця напевно має прийти той, хто продовжить зміцнювати цю систему.
Хоча з іншого боку для тих прийде замість Путіна відкриється вікно можливостей, щоб відкрутити назад ситуацію. Адже є загальний консенсус, що за 21 місяць з початку повномасштабного вторгнення Росія почала жити значно гірше. Проте єдине, що незрозуміло, як повернути Росію на стару позицію.
"Якщо ж так пощастить, що Путін помре, то тим, хто прийде до влади в Росії замість нього, можна буде спробувати побігти у Вашингтон, Брюссель і звичайно в Київ й почати домовлятися. Вони можуть розповідати, як боялися заперечувати Путіну через страх смерті. І Україні за це заплатять більше репарації", – припустила Ольга Курносова.
Що відомо про "смерть" Путіна
- Останньому вкиду про те, що очільник Кремля нібито помер, передувала інформація про нібито серцевий напад Путіна. Таке повідомлення з'явилось 22 жовтня. А вже 26 жовтня анонімні телеграм-канали почали розганяти "новину" про буцімто "смерть" російського президента. Нібито він "помер" у своїй резиденції на Валдаї.
- В ГУР назвали причину, через яку російській владі вигідно розповсюджувати такі чутки. На думку представника головного управління розвідки Андрія Юсова, такі вкиди мають на меті прослідкувати за реакцією еліт всередині Росії.
- Водночас російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, що інформацію про "смерть" Путіна може зливати хтось з близького кола Путіна. Але робити це вони здатні лише за завданням російських спецслужб в рамках масштабної спецоперації ФСБ або федеральної служби охорони Росії.