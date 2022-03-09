Путин – упоротый, но не сумасшедший

Мы привыкли считать Путина сумасшедшим. Безумным кровавым диктатором. Который два года сидел в бункере и окончательно сошел с ума, читая произведения русских фашистов и фейковые реляции русских коррупционеров.

Но вот американская разведка говорит, что Путин – не безумный. Упоротый, но не безумный. Что ж, последние события показали, что мы должны доверять разведке США.

Читайте Украина 9 мая проведет парад Победы в освобожденном Крыму

Кто же такой Путин

И что же тогда, считать Путина не безумным? Я готов. Да-да, я могу допустить, что Путин – не безумный. Но не торопитесь бросать в меня томатами. У меня есть просто другая версия. Единая логическая версия.

Так вот, единственная логическая версия происходящего при том, что Путин не сумасшедший, это… Путин – китайский шпион. Ну вот, подумайте, кто сейчас выиграет? Китай противостоит Западу, коллективному Западу, но хочет холодного противостояния и не хочет разрушать экономику. Китай смотрит на Тайвань и думает, можно или нет вернуть силой. Но как проверить, что можно делать и что нет? Как не потерять, но еще и получить, например, ресурсы.

И тут на арену выходит шахид Путина, обтягивающий себя поясом шахида из кадыровцев и псковских десантников и бросающий себя под колеса танка. А Китай стоит в стороне и думает. Получится у него – хорошо. Тогда можно забирать Тайвань и Запад ничего не сделает. Не получится? Обидно, но Тайвань подождет, а вот дешевые российские ресурсы получить тоже приятно.

Важно Украина сможет сама "закрыть небо": что задумал Зеленский

И дальше Путин бросается на Украину, получает на орехи от украинской армии и полный пакет санкций от коллективного Запада. А это разрушает полностью ту модель экономики, которая была в России. Россия летит в бездну и вылетает из цивилизации.

А что ее ждет?

Конечно, только Китай. Дешевые ресурсы, которые сможет покупать только Китай. И не нужно повторять басни россиян, о том, что сейчас цена на газ и Европа будет плакать. Ибо цена на газ на рынке в Европе может вылетать до 3500 долларов, но Китай покупает при этом газ по фиксированным ценам. Меньше чем 200 долларов. И сейчас будет продолжать это делать по таким же ценам, но чем дальше, тем больше доля российских ресурсов будет продаваться именно туда.

То же будет с российской нефтью. Ибо Китай будет единственным покупателем. И сможет максимально выкручивать руки.

Действия Путина – на руку Китаю / Фото Getty Images

Что будет с большим российским бизнесом?

Они все идут вслед русскому кораблю. До банкротства. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Китайцы и выкупят. За бесценок.

В результате, российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.

Что будет с российской финансовой системой? Решение Центрального Банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер триндеца. Кто туда придет? Юань. Один большой юань. И все это не упраздняет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи.

Почему Китай поддерживает Россию

А кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась Россия, и все, что пытался сделать Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем. Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.

Конечно, Китай сейчас потому и поддерживает Россию. Поддерживает его политически в мире. Повторяет тезисы о злых бандеровцах и т.д. Китай подталкивает Россию в бездну. Ибо она ему там, на дне, и нужна. И не видать этого в России невозможно.

Мог бы не безумный диктатор в один день сделать свою страну такой слабой и отдать своему соседу. Разве что он очень глупый. Или китайский шпион. Итак, на самом деле, если сейчас россияне ищут повод задушить безумного диктатора, совершить переворот или что-нибудь другое, то у них есть железный повод. Путин рушит не только города Украины и жизнь украинцев, но и будущее России. За такое не только можно, но и нужно табакеркой по голове.

Геращенко заявил, что пилоты оккупантов уже отказываются бомбить Украину: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!