Его вербовали не раз, – Кур раскрыл самый большой страх Путина сейчас
- Владимир Путин боится смерти и готов пожертвовать всем для своего спасения, поскольку осознает, что может стать следующей мишенью США.
- Эксперт Валерий Кур отметил, что страх сильно влияет на Путина, а также что он предал саудовских шейхов, продавая информацию о них Ирану.
Владимир Путин панически боится смерти и готов пожертвовать своей семьей ради спасения. Активность США по противодействию мировым диктаторам напугала российского президента, и он осознает, что может стать следующей мишенью.
Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур объяснил 24 Каналу, что российский диктатор еще с молодости постоянно подстраивался под более сильных.
Что руководит действиями Путина: страх или стратегия?
По словам эксперта, Путин внешне выглядит как сильный герой, на самом деле все время переживает за себя. Его вербовали еще в конце 1960-х годов, и он одинаково "ложился" под всех сильных оппонентов.
После его исчезновения его семью ждут страдания, но он с легкостью готов ими пожертвовать ради собственной жизни.
Путина напугало то, как мировая капиталистическая экономика сдерживает даже Трампа, и как США с большой силой атакуют Иран. Это мудрость – заманить Трампа на службу собственных интересов и использовать самую мощную армию мира. Но Путин, возможно, понял, как легко американская машина сносит диктаторов,
– сказал Кур.
К тому же Путин предал саудовских шейхов, продавая информацию о них Ирану, а также выдавая американских солдат. Убийства произошли именно из-за информации, которой поделилась российская сторона.
"Поэтому Путин копает еще более глубокие туннели и бункеры. Страх очень сильно влияет на него, но здоровья у него достаточно как для его возраста", – отметил эксперт.
Обратите внимание! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что усиление внутренних ограничений в России может быть связано с беспокойством Путина о собственной безопасности. Для Кремля такие шаги выглядят как инструмент укрепления контроля. Однако "закручивание гаек" может уничтожить режим.
Что еще известно о проблемах Путина?
- Путин избегает мирного соглашения, которое не гарантирует ему победы, ведь это может представлять угрозу для его режима.
- Он не соглашается на компромиссы в переговорах, поскольку считает, что удерживает контроль над ситуацией и сейчас ему выгоднее продолжать войну.
- Российские элиты могут начать обсуждение вариантов устранения Путина, чтобы защитить собственные финансовые интересы, если ситуация в стране и дальше будет становиться хуже.