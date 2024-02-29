Путин заявил, что усилит западную группировку, но обещает не нападать
Российский диктатор Владимир Путин планирует серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. А также пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.
Эти заявления Путин озвучил во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля.
Смотрите также Путин обращается к Федеральному собранию России: что наговорил диктатор
"Нужно серьезно укрепить военную группировку на западном направлении после втягивания в НАТО Швеции и Финляндии", – отметил Путин.
Его креативность на этот раз опять же ограничилась традиционными пропагандистскими нарративами. Поэтому, диктатор добавил, что "без сильной России крепкий миропорядок невозможен", а "русофобия лишает ума".
Угрозы Путина
Далее Путин высказался относительно предложения французского лидера Эммануэля Макрона отправить в Украину военных НАТО. По этому поводу у главного террориста России тоже стала практика, он взялся угрожать. Шантаж, манипуляции и запугивание – это единственные инструменты дипломатии, которые знает Путин.
"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред. Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", – отметил Путин.
Что этому предшествовало
- Макрон после встречи в Париже 26 февраля допустил отправку западных войск в Украину в будущем. При этом другие лидеры тоже подтвердили дискуссию, но отметили, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
- Макрон также заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет - об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.