Путин заявил, что усилит западную группировку, но обещает не нападать

Российский диктатор Владимир Путин планирует серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. А также пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Эти заявления Путин озвучил во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля.

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"Нужно серьезно укрепить военную группировку на западном направлении после втягивания в НАТО Швеции и Финляндии", – отметил Путин.

Его креативность на этот раз опять же ограничилась традиционными пропагандистскими нарративами. Поэтому, диктатор добавил, что "без сильной России крепкий миропорядок невозможен", а "русофобия лишает ума".

Угрозы Путина

Далее Путин высказался относительно предложения французского лидера Эммануэля Макрона отправить в Украину военных НАТО. По этому поводу у главного террориста России тоже стала практика, он взялся угрожать. Шантаж, манипуляции и запугивание – это единственные инструменты дипломатии, которые знает Путин.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред. Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", – отметил Путин.

Что этому предшествовало